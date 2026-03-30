台2線驚傳6車連環撞！貨櫃聯結車追撞整排慘況曝 休旅車壓扁卡鐵軌

台2線118公里今天中午傳出一起嚴重車禍，現場6車連環撞，其中有1輛白色休旅車衝出護欄，卡在鐵軌旁邊坡，整輛車被壓扁，嚴重扭曲變形，所幸駕駛均無大礙。目前台鐵福隆至大里間的西正線封鎖，東正線單線雙向行車，肇事原因尚待釐清。

警方初步調查，今天中午12時許一輛貨櫃聯結車沿著台2線往北行駛，在經過大里天公廟前、118公里時疑似「爆胎」失控，撞擊停在路邊整排車，偏移方向一路朝著鐵軌護欄撞去，５輛車的左側被削破車殼，嚴重擠壓，現場散落著大量車體零件，滿目瘡痍。

其中，有輛休旅車受困在鐵軌旁邊坡，警方及消防救護到場處理，所幸無人受傷，請行經該路段的用路人請小心駕駛，肇事原因正由警方調查中。

位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，其中有輛休旅車被壓扁，衝出護欄，卡在鐵軌邊坡。圖／民眾提供

位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，現場零件四散，滿目瘡痍，所幸無人受傷。圖／民眾提供

位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，現場零件四散，滿目瘡痍，所幸無人受傷。圖／民眾提供

位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，其中有輛休旅車被壓扁，衝出護欄，卡在鐵軌邊坡。圖／民眾提供

位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，現場零件四散，滿目瘡痍，所幸無人受傷。圖／民眾提供

位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，其中白色休旅車被壓扁，衝出護欄，卡在鐵軌邊坡。圖／民眾提供