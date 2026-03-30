快訊

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

注意！華航明起「行動電源限帶2顆」 7家台灣國籍航空公司新規一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台2線驚傳6車連環撞！貨櫃聯結車追撞整排慘況曝 休旅車壓扁卡鐵軌

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

台2線118公里今天中午傳出一起嚴重車禍，現場6車連環撞，其中有1輛白色休旅車衝出護欄，卡在鐵軌旁邊坡，整輛車被壓扁，嚴重扭曲變形，所幸駕駛均無大礙。目前台鐵福隆至大里間的西正線封鎖，東正線單線雙向行車，肇事原因尚待釐清。

警方初步調查，今天中午12時許一輛貨櫃聯結車沿著台2線往北行駛，在經過大里天公廟前、118公里時疑似「爆胎」失控，撞擊停在路邊整排車，偏移方向一路朝著鐵軌護欄撞去，５輛車的左側被削破車殼，嚴重擠壓，現場散落著大量車體零件，滿目瘡痍。

其中，有輛休旅車受困在鐵軌旁邊坡，警方及消防救護到場處理，所幸無人受傷，請行經該路段的用路人請小心駕駛，肇事原因正由警方調查中。

位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，其中有輛休旅車被壓扁，衝出護欄，卡在鐵軌邊坡。圖／民眾提供
位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，其中有輛休旅車被壓扁，衝出護欄，卡在鐵軌邊坡。圖／民眾提供

位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，現場零件四散，滿目瘡痍，所幸無人受傷。圖／民眾提供
位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，現場零件四散，滿目瘡痍，所幸無人受傷。圖／民眾提供

位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，現場零件四散，滿目瘡痍，所幸無人受傷。圖／民眾提供
位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，現場零件四散，滿目瘡痍，所幸無人受傷。圖／民眾提供

位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，其中有輛休旅車被壓扁，衝出護欄，卡在鐵軌邊坡。圖／民眾提供
位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，其中有輛休旅車被壓扁，衝出護欄，卡在鐵軌邊坡。圖／民眾提供

位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，現場零件四散，滿目瘡痍，所幸無人受傷。圖／民眾提供
位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，現場零件四散，滿目瘡痍，所幸無人受傷。圖／民眾提供

位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，其中白色休旅車被壓扁，衝出護欄，卡在鐵軌邊坡。圖／民眾提供
位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，其中白色休旅車被壓扁，衝出護欄，卡在鐵軌邊坡。圖／民眾提供

位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，現場零件四散，滿目瘡痍，所幸無人受傷。圖／民眾提供
位於宜蘭大里天公廟前、台2濱海線驚傳6車連環撞，貨櫃聯結車追撞整排車，現場零件四散，滿目瘡痍，所幸無人受傷。圖／民眾提供

休旅車 貨櫃 車禍

延伸閱讀

車禍轎車飛越護欄滑落軌道旁 台鐵福隆到大里單線行駛

台南自小客疑逆向撞多輛機車 1男騎士不治2人送醫

無標線惹禍？中壢2車深夜對撞 零件噴飛滿地

影／要價破400萬Lexus LM…台中待轉被七旬翁倒退嚕撞上 車主氣報案

相關新聞

台2線驚傳6車連環撞！貨櫃聯結車追撞整排慘況曝 休旅車壓扁卡鐵軌

台2線118公里今天中午傳出一起嚴重車禍，現場6車連環撞，其中有1輛白色休旅車衝出護欄，卡在鐵軌旁邊坡，整輛車被壓扁，嚴重扭曲變形，所幸駕駛均無大礙。目前台鐵福隆至大里間的西正線封鎖，東正線單線雙向行車，肇事原因尚待釐清。

網紅健身教練蔣政酒駕騎大型重機 拒捕毆警遭壓制上銬

網紅健身教練蔣政本月27日酒後騎乘大型重型機車，在台北市紅燈左轉，被員警攔下測出酒測值每公升0.39毫克，他拒捕出拳打傷警察，警方將他壓制在地上銬，依公共危險、妨害公務罪移送。

女子駕車疑恍神失控逆向對撞3騎士倒地、1人不治

陳姓女子駕車上午行經台南市安定區西港大橋附近防汛道路時，突然失控逆向對撞3名閃避不及騎士倒地、1人當場沒了呼吸心跳送醫不治。另2人擦挫傷送醫，事發原因警方調查中。

高雄大貨車輾斃機車女騎士恐怖畫面曝 3月大車死亡車禍已第5起

林姓男子今天上午10時32分駕大貨車從高市左營大路直接右轉海功路，撞及騎機車直行的符姓女子，導致符女當場滾落輪下，整個人被輾過，當場臟器外露慘死輪下，林男經酒測無酒駕行為；這起死亡車禍已是高市3月第5起大車釀騎士死亡車禍。

汐止騎士騎經社后消防分隊前突自摔 失去呼吸心跳命危緊急送醫

新北市汐止區今天中午發生嚴重車禍。20多歲男騎士中午12時許行經汐止區福德一路社后消防分隊前時，不明原因失控自摔。救護人員到場發現男子已無呼吸心跳，立即將他送往三軍總醫院急救，目前仍命危急救中。車禍原因仍待警方調查釐清。

影／蘇澳砂石車驚險闖紅燈畫面曝！騎士綠燈轉彎急煞 警方追查重罰

宜蘭蘇澳鎮蘇港路發生砂石車駕駛無視紅燈號誌直衝闖越，當時綠燈轉彎的機車騎士見狀嚇傻，緊急煞車。整段過程被後方用路人錄下貼社群，引發網友怒批「色盲」、「大學長（砂石車）覺得紅綠燈只是參考用」，蘇澳警分局已掌握涉案車號並通知駕駛到案，將依法重罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。