網紅健身教練蔣政酒駕騎大型重機 拒捕毆警遭壓制上銬

網紅健身教練蔣政本月27日酒後騎乘大型重型機車，在台北市紅燈左轉，被員警攔下測出酒測值每公升0.39毫克，他拒捕出拳打傷警察，警方將他壓制在地上銬，依公共危險、妨害公務罪移送。

警方調查，33歲蔣政27日凌晨2時許騎大重機，行經北市大安區市民大道4段紅燈左轉，員警騎機車巡邏在他右後方停等紅燈發現違規，尾隨他攔下盤查，聞到濃厚酒氣，實施酒精呼氣檢測，酒測值0.39超標。

員警當場告知相關權利，準備逮捕時，蔣情緒激動不配合，出拳攻擊，造成員警臉部及四肢受傷；員警合力將他壓制在地上銬，帶回大安警分局敦化南路派出所，依道路交通管理處罰條例舉發，詢後依公危、妨害公務罪移送。

大安分局表示，酒駕嚴重危害自身及他人安全，切勿心存僥倖；對依法執行職務員警施以暴力者，依法嚴辦，以維護社會秩序及公權力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康