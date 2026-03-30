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台南自小客疑逆向撞多輛機車 1男騎士不治2人送醫

中央社／ 記者楊思瑞台南30日電

一輛自小客車今天上午行經台南安定區西港大橋下往管寮堤防路段，疑逆向衝撞多輛機車，其中1名男性騎士呈到院前心肺功能停止（OHCA）、送醫不治，另有2人由救護車送醫。

台南市政府消防局上午7時40分左右獲報，在安定區西港大橋下往管寮堤防約1公里處有車禍事故，疑似多人受傷，隨即調派3輛救護車、6名人員前往援救；抵達後發現1名男子傷勢嚴重，呈現OHCA狀態，由救護車送往安南醫院急救，另有2名男子身體多處擦挫傷，意識清醒，也由救護車送醫。

警方初步調查，1輛黑色自小客車行經事故地點時，疑似不明原因逆向衝撞多輛機車，其中1名35歲男性機車騎士傷勢嚴重，包含肇事自小客車駕駛在內有多人受傷；事故現場散落受損車輛零件、玻璃等物品，確切事故原因由警方調查釐清中。

騎士 台南 機車

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