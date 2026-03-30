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影／蘇澳砂石車驚險闖紅燈畫面曝！騎士綠燈轉彎急煞 警方追查重罰

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳鎮蘇港路發生砂石車駕駛無視紅燈號誌直衝闖越，當時綠燈轉彎的機車騎士見狀嚇傻，緊急煞車。整段過程被後方用路人錄下貼社群，引發網友怒批「色盲」、「大學長（砂石車）覺得紅綠燈只是參考用」，蘇澳警分局已掌握涉案車號並通知駕駛到案，將依法重罰。

事件發生於蘇澳鎮蘇港路與興泰路口，根據警方監視器畫面，當時興泰路方向已亮起綠燈，兩名機車騎士正依規定左轉進入蘇港路，不料一輛沿蘇港路北上的大型營業貨運曳引車疑似闖紅燈，完全沒有減速跡象，其中一名騎士見狀後趕緊放慢車速避讓，場面驚險。

目睹過程的民眾在臉書社團貼文「雖然綠燈亮，但危機四伏」，引發網友熱議。有網友憤怒留言「色盲駕駛」、「看到大車一定要先走，命比較重要」；也有人質疑「科技執法路口還敢連闖兩個，這司機真猛」、「闖紅燈這麼貴，為什麼他們罰不怕？」；更有民眾喊「直接檢舉」，讓這類危險駕駛記滿 12 點扣照。

針對民眾反映砂石闖紅燈違規，蘇澳警分局今天指出，事發時間3月23日上午7時許，該輛砂石車沿蘇港路由南往北行駛，警方接獲情資後，立即調閱沿線路口監視器畫面，目前已鎖定該車號牌，並通知駕駛人到案說明。

蘇澳警分局強調，若經查證闖紅燈屬實，該名駕駛已違反「道路交通管理處罰條例」第53條第1項規定，可處1800 元以上、5400 元以下罰鍰，呼籲駕駛車輛行經號誌管制路口時，務必遵守燈號指示，切勿因一時搶快而危害他人生命安全，警方將持續加強取締

砂石車駕駛無視紅燈號誌，在蘇澳鎮蘇港路直衝闖越，造成綠燈轉彎的機車騎士嚇傻，緊急煞車， 網友怒批危險駕駛「色盲」、「不顧他人安危」。蘇澳警分局已掌握涉案車號並通知駕駛到案，將依法重罰。圖／警方提供
砂石車駕駛無視紅燈號誌，在蘇澳鎮蘇港路直衝闖越，造成綠燈轉彎的機車騎士嚇傻，緊急煞車， 網友怒批危險駕駛「色盲」、「不顧他人安危」。蘇澳警分局已掌握涉案車號並通知駕駛到案，將依法重罰。圖／警方提供

砂石車駕駛無視紅燈號誌，在蘇澳鎮蘇港路直衝闖越，造成綠燈轉彎的機車騎士嚇傻，緊急煞車， 網友怒批危險駕駛「色盲」、「不顧他人安危」。蘇澳警分局已掌握涉案車號並通知駕駛到案，將依法重罰。圖／警方提供
砂石車駕駛無視紅燈號誌，在蘇澳鎮蘇港路直衝闖越，造成綠燈轉彎的機車騎士嚇傻，緊急煞車， 網友怒批危險駕駛「色盲」、「不顧他人安危」。蘇澳警分局已掌握涉案車號並通知駕駛到案，將依法重罰。圖／警方提供

科技執法 砂石車 機車騎士 闖紅燈

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