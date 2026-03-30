高雄大貨車輾斃機車女騎士恐怖畫面曝 3月大車死亡車禍已第5起

林姓男子今天上午10時32分駕大貨車從高市左營大路直接左轉海功路，撞及騎機車直行的符姓女子，導致符女當場滾落輪下，整個人被輾過，當場臟器外露慘死輪下，林男經酒測無酒駕行為；這起死亡車禍已是高市3月第5起大車釀騎士死亡車禍。

左營警分局指出，63歲符姓女子今天上午10時32分許騎機車行經左營大路，適32歲的林姓男子駕駛大貨車，直接從左營大路右轉海功路，林男未注意符女機車就在車旁，直接撞及，導致符女連人帶車滾入輪下，整個人被大貨車前輪輾過，當場臟器外露魂斷輪下。

警方到場，檢視符女已當場遭輾斃，先拉起藍色小帳棚；後對林男施以酒測，無酒駕行為，這起車禍已是高雄市從12日起迄今發生的第5起大車釀騎士的死亡車禍，共釀3男2女騎士死亡。

5起死亡車禍，其中林園分局轄區2起，另1起在仁武分局、1起在小港分局，1起為左營分局。死者最年輕的是25歲陳姓男子，因闖紅燈遭攔腰撞上傷重不治；另兩起為曳引車右轉擦撞以及同向擦撞機車，1起為騎士偏向迎面撞上砂石車死亡，1起則為今天上午直行女騎士被右轉大車輾斃事故。

林姓男子今天上午10時32分駕大貨車從高市左營大路直接左轉海功路，撞及騎機車直行的符姓女子，致符女慘遭輾斃。記者石秀華／翻攝

林姓男子今天上午10時32分駕大貨車從高市左營大路直接左轉海功路，撞及騎機車直行的符姓女子，致符女慘遭輾斃。記者石秀華／翻攝