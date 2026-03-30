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與男方感情、金錢算不清 中壢女街頭變身「球棒隊」理論

桃園電子報／ 桃園電子報

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一對男女疑因感情與金錢帳目算不清楚，相約路口談判。圖：截自Threads-momoalan70

桃園市中壢區慈惠一街與九和一街口，昨(29)日晚間23時許驚傳民眾糾紛。一對男女疑因感情與金錢帳目算不清楚，相約路口談判，不料女子情緒激動，竟當街抽出預藏的棍棒指向男方理論，女子駕車離去時，後座更與男方產生拉扯，場面驚險。警方表示，將針對女子的失控行為依法裁處。

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女子駕車離去時，後座更與男方產生拉扯。圖：截自Threads-momoalan70

中壢派出所表示，昨日深夜接獲報案指稱慈惠一街一帶有激烈爭吵聲，但警方趕抵現場時，女子已自行駕車離去，經了解，女子與男子有感情及金錢糾紛，因而相約商談，但女子疑較為激動而持棍棒與男子理論。

警方表示，目前已依規定家暴通報，待女子通知到案後，依社維法裁罰。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

本文章來自《桃園電子報》。原文：與男方感情、金錢算不清 中壢女街頭變身「球棒隊」理論

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