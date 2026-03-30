受虐貓隻已於昨(29)日晚間由熱心貓舍人員與民眾合力救出，並送往派出所完成紀錄。圖：翻攝自黃瓊慧Threads

桃園市近日發生一起駭人聽聞的虐貓事件，一名任職於知名科技廠的王姓男子，疑似因與女友發生爭執，竟將怒氣發洩在無辜寵物貓身上，並將其關入外出袋內沖水毆打，影片流出後引發強烈撻伐。桃園市議員黃瓊慧在接獲民眾陳情後，第一時間介入處理並向桃園警分局埔子派出所報案。最新進度顯示，受虐貓隻已於昨(29)日晚間由熱心貓舍人員與民眾合力救出，並送往派出所完成紀錄。

據了解，該名王姓男子涉嫌以殘忍手段對待花費14萬元購買的貓咪，企圖以此要脅女友回心轉意。黃瓊慧於Threads發文表示，昨晚約7點左右，已有熱心貓舍人員將貓咪從王男手中成功救出，隨即帶往派出所完成筆錄與證據保全。貓咪目前已獲妥善安置，後續將由獸醫進行全身檢查，確認內部器官是否受損，相關報告也將提供給桃園市動保處，作為後續裁罰與法律訴追的重要依據。

桃園市議員黃瓊慧在接獲民眾陳情後，第一時間介入處理並向桃園警分局埔子派出所報案。圖：翻攝自黃瓊慧Threads

針對王男行為，黃瓊慧議員特別錄製影片還原事證。她指出：「王男去寵物店買貓，結果回家後竟隔著寵物袋毆打貓咪、淋水，涉嫌虐待動物。據鄰居向我們爆料，王男時常與女友吵架，還鬧到要警方前往處理的程度。王男已經不適合飼養任何的動物，他若情緒失控時，隨時會向無辜的動物來下手。」黃瓊慧強調，已向動保處要求除了重罰之外，絕對不要再讓貓咪回去。

對此，埔子派出所回應表示，接獲網友舉發後已立即追查，並通知該名男子到案說明。桃園市動物保護處處長王得吉則強調，小貓目前安全無虞，動保處將依據警方的偵訊筆錄與相關證據，正式函請王男陳述意見，並依照《動物保護法》嚴厲裁處。黃瓊慧則呼籲，雖然貓咪在經歷虐待後仍選擇信任人類令人心疼，但後續的法律責任絕對必須追究到底，杜絕暴力行為蔓延至無辜生命。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園男吵架虐貓洩憤！黃瓊慧曝最新進度：貓咪已獲救