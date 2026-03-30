小客車經過無標線道路彎道後，車身偏左，不慎與對向車輛發生碰撞。圖：讀者提供

桃園市昨(29)日晚間18時許，43歲杜男駕駛自小客車沿中壢區聖德路一段往高鐵南路三段直行時，經過無標線道路彎道後，車身偏左，不慎與對向之自小客車駕駛31歲劉男發生碰撞，車輛零件因猛烈撞擊散落一地，所幸雙方僅擦挫傷並無大礙。

事故致使雙方均受有輕微擦挫傷。圖：讀者提供

中壢交通中隊說明，昨日晚間獲報在聖德路一段有交通事故發生，隨即派員前往，事故致使雙方均受有輕微擦挫傷，經測試雙方酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，民眾行經彎道或無標線道路時，應減速慢行並保持適當車道位置，切勿貪快或偏離行向，以免因視線死角或操控不及釀生事故，確保自身及其他用路人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：無標線惹禍？中壢2車深夜對撞 零件噴飛滿地