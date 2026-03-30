9旬老翁騎腳踏車摔進農田人倒插 清水警民合力救回一命

台中市清水區一名9旬老翁昨天下午騎腳踏車不慎跌落路旁農田，人倒插農田，臉部倒插泥地致呼吸困難，一對夫妻開車經過發現，清水警分局高美所巡邏員警伍柏烜也巡邏時發現，警方與熱心民眾立即合力搶救，並通報救護車送醫，成功救回老翁。

清水警分局警員伍柏烜昨天下午5時，巡邏勤務行經清水區三美路240號旁農田時，發現一名劉姓老翁臉部朝下於田中，上前查看，當時老翁騎腳踏車疑似失控跌落農田，臉部朝下及雙手插入泥水中，無法自行起身，甚至出現呼吸困難狀況。

現場泥濘濕滑，老翁臉部浸於泥水中，隨時有窒息危險，警員與民眾見狀立即跳入農田，與在場熱心民眾合力將老翁扶正救出。搶救過程中，員警清楚聽見老翁呼吸聲伴隨肺部水聲，研判可能已有吸入泥水情形，情況危急，警方通報119救護人員到場，同時聯繫當地里長協助通知家屬趕抵現場，經初步確認生命徵象後，由救護人員緊急將老翁送到醫院進一步救治，成功救回一命。

高美所長李財安表示，年長者外出活動應特別注意自身安全，騎腳踏車或行經農田、狹窄道路時務必減速慢行，避免類似意外發生。

台中市清水區一名9旬老翁昨天騎腳踏車外出時，不慎跌落路旁農田，臉部倒插泥地導致呼吸困難，一對夫妻開車發現，清水警分局高美所巡邏員警伍柏烜巡經時即時發現，警方與熱心民眾立即合力搶救。圖／警方提供