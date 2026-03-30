蘆洲深夜行車糾紛當街互嗆 雙方各自撂人助陣險爆衝突

新北市27歲林男昨晚7時許騎車載著19歲洪女，行經蘆洲區仁愛街時1處巷口時，與騎電動自行車的16歲陳姓少年發生擦撞，雙方口角後各自撂人到場助陣，林男一方還持球棒揮舞叫囂。警方獲報趕抵迅速制止並將雙方帶回，詢後依社維法函請裁罰。

蘆洲警分局昨天晚間7時許接獲報案，蘆洲區仁愛街有人發生爭吵，其中一方還持球棒揮舞。警方立即調派快打警力到場，發現雙方並無鬥毆情形，警方隨即將在場的8人帶回警局偵訊。

經了解，林男昨晚騎機車載友人行經蘆洲區仁愛街時，與騎電動自行車的陳姓少年發生擦撞，2人當場發生口角對嗆，林男打電話撂了4人到場助陣，陳姓少年父親也接獲通知到場，林男一方還有人持球棒揮舞。所幸蘆洲快打警力迅速趕抵現場制止衝突，才未發生鬥毆情形。

蘆洲警方調閱監視器後確認雙方均無動手，在場人員均未受傷，詢後依違反社會秩序維護法第87條：意圖鬥毆而聚眾、及林男一方1人自車廂拿出球棒違反第63條：無故攜帶具殺傷力器械等罪嫌函送裁罰。

警方將雙方全數帶回警局，詢後依社維法送辦。記者黃子騰／翻攝

警方查扣球棒1支。記者黃子騰／翻攝

林男一方1名男子持球棒。記者黃子騰／翻攝