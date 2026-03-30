快訊

快下載！10萬組防詐APP「Whoscall進階版」免費領 兌換教學一次看

球場施暴男是「傷害慣犯」 法院認證：態度乖張、行為暴戾

簡立峰專欄／中東戰局恐釀供應鏈危機 揭AI產業4大衝擊

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中警夜店外攔查可疑車輛 BMW男受檢不滿嗆：法院見

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局26日晚間在轄區內一間夜店外守望時，發現一輛BMW轎車有緊急煞車後，緩慢行駛的狀況，行徑有疑，警方攔車後盤查，因受檢的陳姓男子身分與車主身分不符，也無清楚交代車籍資訊，警方檢查車身號碼，也對陳酒測，查驗程序引發陳不滿，除拍攝影片外，還嗆警「法院見」。四分局表示，同仁依法盤查，希望市民予以配合、理解。

第四警分局大墩所26日凌晨4時許，在南屯區大觀路、大墩十一街執行夜店守望勤務，發現陳姓男子（40歲）駕駛的BMW轎車有緊急煞車後，緩慢行駛情形，行為有疑，警員上前攔停盤查。

警員使用酒精檢知器測試，陳男無酒精反應，不過陳男非車主，也對車籍資料無法清楚交代，警員依警察職權行使法，要求陳男打開引擎蓋，配合查驗車身號碼，因酒測與查驗車身引擎號碼的過程，引發陳男不滿，除了拿出手機攝影，拍攝警員編號之外，也在警員結束盤查後，向警多次嗆聲「法院見」，近日影片也上傳「社會事新聞影音」網路社群。

第四警分局表示，警員執行盤查作為是基於預防犯罪、維護社會安全的必要作為，對於民眾於公共場所錄影的權利予以尊重，但提醒影像傳播應本於事實完整呈現，避免片段剪輯，或誤導解讀，以維護執勤員警之專業形象。

另呼籲市民，警方依法執行盤查時能予以理解與配合，共同營造安全有序之社會環境。

台中市第四警分局26日在轄內夜店守望，攔查一輛BMW轎車，引發陳姓駕駛不滿，拍片上傳討公道。圖／摘自社會事新聞影音
台中市第四警分局26日在轄內夜店守望，攔查一輛BMW轎車，引發陳姓駕駛不滿，拍片上傳討公道。圖／摘自社會事新聞影音

BMW 台中 警察

延伸閱讀

宜蘭賓士男宿醉酒駕撞油罐車 車頭「塞進大車底」全毀人無傷遭移送

載Ubike貨車深夜街頭失控連撞路邊9車 駕駛驚魂自稱恍神

韓籍男酒後欲偷跑賴帳被活逮 現場民眾怒噴：錢包裡明明有錢

影／迷途拉布拉多犬走失街頭 北市警透過晶片找到飼主

相關新聞

高雄大貨車輾斃機車女騎士恐怖畫面曝 3月大車死亡車禍已第5起

林姓男子今天上午10時32分駕大貨車從高市左營大路直接左轉海功路，撞及騎機車直行的符姓女子，導致符女當場滾落輪下，整個人被輾過，當場臟器外露慘死輪下，林男經酒測無酒駕行為；這起死亡車禍已是高市3月第5起大車釀騎士死亡車禍。

蘆洲深夜行車糾紛當街互嗆 雙方各自撂人助陣險爆衝突

新北市27歲林男昨晚7時許騎車載著19歲洪女，行經蘆洲區仁愛街時1處巷口時，與騎電動自行車的16歲陳姓少年發生擦撞，雙方口角後各自撂人到場助陣，林男一方還持球棒揮舞叫囂。警方獲報趕抵迅速制止並將雙方帶回，詢後依社維法函請裁罰。

影／蘇澳砂石車驚險闖紅燈畫面曝！騎士綠燈轉彎急煞 警方追查重罰

宜蘭蘇澳鎮蘇港路發生砂石車駕駛無視紅燈號誌直衝闖越，當時綠燈轉彎的機車騎士見狀嚇傻，緊急煞車。整段過程被後方用路人錄下貼社群，引發網友怒批「色盲」、「大學長（砂石車）覺得紅綠燈只是參考用」，蘇澳警分局已掌握涉案車號並通知駕駛到案，將依法重罰。

9旬老翁騎腳踏車摔進農田人倒插 清水警民合力救回一命

台中市清水區一名9旬老翁昨天下午騎腳踏車不慎跌落路旁農田，人倒插農田，臉部倒插泥地致呼吸困難，一對夫妻開車經過發現，清水警分局高美所巡邏員警伍柏烜也巡邏時發現，警方與熱心民眾立即合力搶救，並通報救護車送醫，成功救回老翁。

保二總隊垂降訓練驚傳意外 警員4樓墜至2樓急送醫

警政署保二總隊發生警員訓練受傷意外。27歲劉姓警員今天上午8時許在駐地進行戰術垂降訓練，劉員從5樓垂降時因操作不慎，自4樓跌落至2樓平台。救護人員獲報趕抵，所幸劉員意識清楚沒有明顯外傷，由救護車送醫治療，意外發生原因待查。

影／台中警夜店外攔查可疑車輛 BMW男受檢不滿嗆：法院見

台中市第四警分局26日晚間在轄區內一間夜店外守望時，發現一輛BMW轎車有緊急煞車後，緩慢行駛的狀況，行徑有疑，警方攔車後盤查，因受檢的陳姓男子身分與車主身分不符，也無清楚交代車籍資訊，警方檢查車身號碼，也對陳酒測，查驗程序引發陳不滿，除拍攝影片外，還嗆警「法院見」。四分局表示，同仁依法盤查，希望市民予以配合、理解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。