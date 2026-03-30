影／台中警夜店外攔查可疑車輛 BMW男受檢不滿嗆：法院見

台中市第四警分局26日晚間在轄區內一間夜店外守望時，發現一輛BMW轎車有緊急煞車後，緩慢行駛的狀況，行徑有疑，警方攔車後盤查，因受檢的陳姓男子身分與車主身分不符，也無清楚交代車籍資訊，警方檢查車身號碼，也對陳酒測，查驗程序引發陳不滿，除拍攝影片外，還嗆警「法院見」。四分局表示，同仁依法盤查，希望市民予以配合、理解。

第四警分局大墩所26日凌晨4時許，在南屯區大觀路、大墩十一街執行夜店守望勤務，發現陳姓男子（40歲）駕駛的BMW轎車有緊急煞車後，緩慢行駛情形，行為有疑，警員上前攔停盤查。

警員使用酒精檢知器測試，陳男無酒精反應，不過陳男非車主，也對車籍資料無法清楚交代，警員依警察職權行使法，要求陳男打開引擎蓋，配合查驗車身號碼，因酒測與查驗車身引擎號碼的過程，引發陳男不滿，除了拿出手機攝影，拍攝警員編號之外，也在警員結束盤查後，向警多次嗆聲「法院見」，近日影片也上傳「社會事新聞影音」網路社群。

第四警分局表示，警員執行盤查作為是基於預防犯罪、維護社會安全的必要作為，對於民眾於公共場所錄影的權利予以尊重，但提醒影像傳播應本於事實完整呈現，避免片段剪輯，或誤導解讀，以維護執勤員警之專業形象。

另呼籲市民，警方依法執行盤查時能予以理解與配合，共同營造安全有序之社會環境。