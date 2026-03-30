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影／高雄美濃公墓火燒山17個小時未滅 空勤今早投水滅火畫面曝
清明節前夕，高市美濃區第四公墓雜草昨天中午近12時突起火燃燒，火勢迅速蔓延至月光山，消防局出動72名消防員拉水線上山滅火不易，空勤總隊支援至美濃湖取水投水10次仍未熄滅，火燒一夜迄今17小時，空勤今早再度投水協助滅火，消防員持續監控。
高市消防局昨天上午11時46分許接獲美濃區美興街第四公墓雜草火警通報，火勢有延燒狀況，經抵達現場檢視為不明原因雜草樹木燃燒，警方到場立即管制，消防員將消防車停在山下，拉水線並將雜草起火處採圈圍方式滅火。
但因現場風勢加上雜草起火迅速蔓延，搶救不易，昨天下午申請空勤總隊支援，空勤直升機至美濃湖取水，下午2時46分許空中投放水源滅火，1.5小時內投水2次，火勢仍無法撲滅。
月光山火勢延燒一夜，燃燒面積逾2公頃，幸無人受傷、受困，今早空勤直升機於早上7時許升空從空中投水，消防員則持續在現場監控中。
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