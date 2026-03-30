影／高雄美濃公墓火燒山17個小時未滅 空勤今早投水滅火畫面曝

高雄市一名機車女騎士前天中午行經鳳南路與林森路口，停在機車待轉區，不久一名婦人小跑步穿越人行道，當街拿東西給女騎士，雖綠燈起步，但兩人不為所動，過程被對街來車行車記錄器錄下PO網，反酸高雄人真悠哉，沒有一輛車按喇叭。

2026-03-30 10:19