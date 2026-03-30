影／要價破400萬Lexus LM…台中待轉被七旬翁倒退嚕撞上 車主氣報案

台中市江姓男子近日駕駛新車要價破400萬元的Lexus LM廂型車，行經南區待轉時，前方七旬李姓老翁駕駛的轎車，因聽到救護車警笛聲，數度倒車，不慎碰撞江男的廂型車，李翁碰撞後沒有反應，隨後駛離，江男發現廂型車的車牌架凹陷，維修恐需上萬元，氣得報案，警方循線聯絡李翁到場，依法告發。

第三警分局交通分隊警員黃士紘在17日下午2時許獲報，南區五權南路、忠明南路有一起肇事逃逸案件，江姓男子（48歲）向警員表示，案發時他駕駛Lexus LM廂型車停在路口的左轉車道待轉，當時前方一輛轎車，疑因救護車駛來，數度倒車，過程中碰撞他的車頭，造成他愛車的車牌架凹陷，但前方車輛隨即駛離，因該車剛買入不久，即發生碰撞，讓他心疼。

警方獲報後，依據行車記錄器與路口監視器的畫面，查出涉案駕駛是李姓老翁（71歲），通知他到案說明。

李翁表示，當時因無法及時通過路口，車輛停在左轉車道延伸線上，期間聽見有救護車接近，誤以為將從前方通過，擔心阻擋去路，才會先行倒車；隨後發現救護車實際由右後方駛來，便再度移動車輛調整位置，過程中並未察覺已發生碰撞，十分抱歉。

警方依道路交通管理處罰條例第62條規定告發，認定李翁肇事後，未依規定處置，後續也聯絡江男向李翁求償。

警方提醒，民眾若不慎發生交通事故時，請務必留在現場並撥打110報警處理，無論事故大小，切勿因車損不知如何處理、認為不嚴重，或因為有車損保險可以交由保險公司處理等理由，擅自離開現場，恐構成交通違規或刑事責任，影響自身權益與他人安全。

台中市江姓男子17日駕駛Lexus LM行經南區時，遭前方李翁駕駛的車輛碰撞，造成車牌架凹陷。記者陳宏睿／翻攝

台中市江姓男子17日駕駛Lexus LM行經南區時，遭前方李翁駕駛的車輛碰撞，造成車牌架凹陷。記者陳宏睿／翻攝