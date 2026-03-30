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影／騎士機車待轉區和人面交…綠燈還不走 網酸：高雄人真悠哉

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名機車騎士前天中午行經鳳南路與林森路口，停在機車待轉區，不久一名婦人小跑步穿越人行道，當街拿東西給女騎士，雖綠燈起步，但兩人不為所動，過程被對街來車行車記錄器錄下PO網，反酸高雄人真悠哉，沒有一輛車按喇叭。

網路社群Threads有網友貼出一名機車女騎士前天中午12時48分許轉彎停在高市路口的待轉區，不久看到一名婦人從小跑步過斑馬線，將手中的物品遞交給女騎士，2人還交談幾句。

後路口綠燈，兩人仍不為所動，過程被對街來車行車記錄器錄下PO網，原PO貼文指，好喜歡高雄人的悠悠哉哉，中午大熱天居然有人在路口面交，紅燈就算了，綠燈起步了還慢悠悠，重點是後面的車子沒有一台按喇叭酸。

轄區鳳山警分局指出，檢視影片後，調閱路口監視器，當時女騎士停在機車待轉區，是供機車依規定兩段式左轉時暫停使用，若未依標誌、標線或號誌指示停放或從事其他行為，已違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款規定，可處900元至1800元罰鍰。

此外，行人如於交通頻繁之道路上任意停留、逗留或從事影響通行之行為，亦違反同條例第78條第1項第4款規定，可處新500元罰鍰；呼籲用路人遵守交通規則。

高雄市一名機車女騎士前天中午行經鳳南路與林森路口，停在機車待轉區，和徒步婦人面交物品。記者石秀華／翻攝
高雄市一名機車女騎士前天中午行經鳳南路與林森路口，停在機車待轉區，和徒步婦人面交物品。記者石秀華／翻攝

高雄市一名機車女騎士前天中午行經鳳南路與林森路口，停在機車待轉區，和徒步婦人面交物品。記者石秀華／翻攝
高雄市一名機車女騎士前天中午行經鳳南路與林森路口，停在機車待轉區，和徒步婦人面交物品。記者石秀華／翻攝

高雄市一名機車女騎士前天中午行經鳳南路與林森路口，停在機車待轉區，和徒步婦人面交物品。記者石秀華／翻攝
高雄市一名機車女騎士前天中午行經鳳南路與林森路口，停在機車待轉區，和徒步婦人面交物品。記者石秀華／翻攝

騎士 機車 高雄

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