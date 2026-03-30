聽新聞
0:00 / 0:00
影／騎士機車待轉區和人面交…綠燈還不走 網酸：高雄人真悠哉
高雄市一名機車女騎士前天中午行經鳳南路與林森路口，停在機車待轉區，不久一名婦人小跑步穿越人行道，當街拿東西給女騎士，雖綠燈起步，但兩人不為所動，過程被對街來車行車記錄器錄下PO網，反酸高雄人真悠哉，沒有一輛車按喇叭。
網路社群Threads有網友貼出一名機車女騎士前天中午12時48分許轉彎停在高市路口的待轉區，不久看到一名婦人從小跑步過斑馬線，將手中的物品遞交給女騎士，2人還交談幾句。
後路口綠燈，兩人仍不為所動，過程被對街來車行車記錄器錄下PO網，原PO貼文指，好喜歡高雄人的悠悠哉哉，中午大熱天居然有人在路口面交，紅燈就算了，綠燈起步了還慢悠悠，重點是後面的車子沒有一台按喇叭酸。
轄區鳳山警分局指出，檢視影片後，調閱路口監視器，當時女騎士停在機車待轉區，是供機車依規定兩段式左轉時暫停使用，若未依標誌、標線或號誌指示停放或從事其他行為，已違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款規定，可處900元至1800元罰鍰。
此外，行人如於交通頻繁之道路上任意停留、逗留或從事影響通行之行為，亦違反同條例第78條第1項第4款規定，可處新500元罰鍰；呼籲用路人遵守交通規則。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。