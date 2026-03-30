快訊

日本第一人！村上宗隆生涯前3場開轟 MLB官網：大聯盟很容易？

「鄭習會」來了！國民黨主席鄭麗文敲定4月7日訪問大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢網咖煙霧瀰漫！男包廂內開毒趴遭檢舉 搜出近百克毒品

桃園電子報／ 桃園電子報

1774833442062 e1774833483315
現場煙霧為楊男燃燒施用安非他命所致。圖：讀者提供

桃園市一名43歲楊姓男子昨(29)日晚間19時30分許，在中壢區新生路一處3樓網咖施用安非他命，現場煙霧瀰漫遭民眾報案，中壢警分局員警火速趕抵現場，在包廂內查獲楊男，且現場更搜出大量依托咪酯與安非他命，全案依法移送偵辦。

S 22290522
現場更搜出大量依托咪酯與安非他命。圖：讀者提供

中壢派出所說明，昨日19時30分許接獲報案，於新生路一處3樓網咖內有疑似有人施用毒品，且現場有煙霧瀰漫情形，警方立即派員前往。經員警到場，於該網咖查獲楊男，確認現場煙霧為楊男燃燒施用安非他命所致，並當場發現其持有依托咪酯菸彈及加熱菸桿，並於其包廂內查獲安非他命近40公克、依托咪酯粉末1包近40公克、依托咪酯菸油3瓶、依托咪酯菸彈7顆等毒品，全案警詢後依毒品罪嫌移送偵辦。

中壢警分局長林鼎泰強調，施用毒品嚴重危害身心健康，更對社會治安亦有高度危害性，警方將持續強化查緝力道，針對毒品案件嚴正執法，從嚴究辦，展現淨化治安之決心，以維護民眾安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢網咖煙霧瀰漫！男包廂內開毒趴遭檢舉 搜出近百克毒品

毒品 中壢 安非他命

延伸閱讀

宜蘭賓士男宿醉酒駕撞油罐車 車頭「塞進大車底」全毀人無傷遭移送

韓籍男酒後欲偷跑賴帳被活逮 現場民眾怒噴：錢包裡明明有錢

慘了！非法繁殖緬因貓疑私自用藥醫治 桃市府重罰300萬

排泄物堆滿非法繁殖場…桃市救出34隻削瘦緬因貓 重罰累犯業者300萬

相關新聞

影／亞太主球場歷史性首戰賴總統觀賽 場邊意外插曲工讀生遭人掌摑

台南市安南區亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今晚迎來啟用後首場中華職棒例行賽，由統一獅隊迎戰來訪的台鋼雄鷹隊，吸引滿場2萬3500人進場，賴清德總統也親臨觀賽；不過晚上場邊發生意外，蔣姓男子疑因離場過程不滿工作人員引導，掌摑蔡姓工讀生，被警方帶回。

轉彎沒停 公車校園撞傷男大生

三重客運公司司機廖姓男子本月廿六日駕駛公車，在桃園市長庚大學校園左轉時撞倒於行人穿越道步行的澳門僑生王姓男子，王下半身遭公車輾壓重傷，被送醫急救仍在加護病房觀察。廖稱轉彎時未發現行人，警方初步研判因視線死角及未禮讓行人肇事，依過失傷害罪送辦。

中市74歲男罹病心情不佳 9樓頂墜下送醫不治

台中太平區一名彭姓老翁今天下午從新平路住處9樓頂墜落，消防人員據報趕至現場時老翁已經沒有呼吸心跳，雖立刻送醫仍不治。警方在頂樓找到他遺留的拖鞋等物，初步調查並無外力介入。

影／高雄美濃公墓雜草起火釀月光山火燒2公頃 消防監控中

清明節將屆，高市美濃區第四公墓今天上午11時46分突傳火警，由於是雜草燃燒，火勢迅速蔓延至月光山，消防局出動72名消防員，由於滅火不易，申請空勤總隊支援至美濃湖取水，約1.5小時投水10次，因「杯水抽薪」仍持續燃燒，至傍晚月光山已燃燒2公頃。

科技業男買14萬元小貓討好女友 吵架虐貓遭肉搜…動保處要罰了

桃園市王男疑與女友吵架後把氣發洩在小貓身上，虐貓影片曝光後遭肉搜並報案，小貓已被帶離安置，王男28日到警局做筆錄。桃園市...

路口紅燈起步左偏被撞倒地 新北女騎士遭計程車輾過卡車底

新北市三重區今早發生驚悚車禍。60歲計程車司機曾男上午9時許開車行經三重區重陽路四段停等紅燈，當燈號轉變起步時，前方31歲丁女騎車向左偏移，當場被計程車撞倒還被輾過，所幸丁女送醫後僅鎖骨骨折無生命危險。確切肇責歸屬仍待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。