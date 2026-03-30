現場煙霧為楊男燃燒施用安非他命所致。圖：讀者提供

桃園市一名43歲楊姓男子昨(29)日晚間19時30分許，在中壢區新生路一處3樓網咖施用安非他命，現場煙霧瀰漫遭民眾報案，中壢警分局員警火速趕抵現場，在包廂內查獲楊男，且現場更搜出大量依托咪酯與安非他命，全案依法移送偵辦。

現場更搜出大量依托咪酯與安非他命。圖：讀者提供

中壢派出所說明，昨日19時30分許接獲報案，於新生路一處3樓網咖內有疑似有人施用毒品，且現場有煙霧瀰漫情形，警方立即派員前往。經員警到場，於該網咖查獲楊男，確認現場煙霧為楊男燃燒施用安非他命所致，並當場發現其持有依托咪酯菸彈及加熱菸桿，並於其包廂內查獲安非他命近40公克、依托咪酯粉末1包近40公克、依托咪酯菸油3瓶、依托咪酯菸彈7顆等毒品，全案警詢後依毒品罪嫌移送偵辦。

中壢警分局長林鼎泰強調，施用毒品嚴重危害身心健康，更對社會治安亦有高度危害性，警方將持續強化查緝力道，針對毒品案件嚴正執法，從嚴究辦，展現淨化治安之決心，以維護民眾安全。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢網咖煙霧瀰漫！男包廂內開毒趴遭檢舉 搜出近百克毒品