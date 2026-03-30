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每天被迫吸二手安非他命！幼童驗出毒品反應 台中社會局急安置

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名女子與再婚丈夫育有5歲幼童，二人有毒癮，以每隔兩、三天頻率在住處吸毒，因因租屋處僅10坪大、無隔間，幼童暴露在密閉、充斥毒煙的環境，男子因涉販毒案遭逮，社會局緊急安置幼童後，才發現幼童體內的安非他命、嗎啡濃度超標，將二人依妨害幼童發育罪送辦，一審近日審結女子涉案部分，判刑9月。

判決指出，女子育有5歲幼童，與再婚的丈夫，租賃台中市東勢區一處三合院的右側廂房，該租屋處空間狹小，僅約10多坪，且客廳、房間與廚房之間是完全為開放式平面，沒有實體隔間。

女子與同居男友有毒癮，不顧幼童身心發育，從2024年2月至4月間，以每兩、三天一次的頻率，在該租屋處內廚房，燃燒安非他命，吸食摻有海洛因的香菸，讓幼童長期處於密閉且充滿毒煙的環境。

2024年4月間，因男子涉嫌販毒遭警方逮捕，警方通報社會局家防中心緊急安置幼童，社工隨後將幼童毛髮送往中山醫學大學附設醫院化驗，在同年5月、7月間分別送驗。

幼童毛髮被發現甲基安非他命、安非他命、嗎啡等毒品濃度，其中第二次的結果顯示，幼童體內的甲基安非他命濃度，高達14016pg/mg，確認幼童在安置、採檢前的數月內，已攝入大量一、二級毒品，女子及其男友都被檢方依妨害幼童發育罪起訴。

台中地院審理時，女子矢口否認犯行，辯稱自己都是在「廚房」吸毒，絕對沒有在小孩面前施用，企圖推卸責任。

法官審認，案發屋內空間極度狹小且無隔間，毒煙勢必會飄散全屋，女子身為智識正常的成年母親，理應預見此舉會導致幼童吸入毒煙，卻仍為滿足私慾而漠視風險，顯然具有妨害幼童發育的「不確定故意」。

法官審酌，女子身為母親卻罔顧幼童健康，使其暴露於毒品危害中，依修正前刑法第286條妨害幼童發育罪，判9月徒刑，目前受害幼童已由社會局妥善安置，仍可上訴。

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台中市一名女子與再婚的丈夫在住處吸毒，導致5歲幼童處於毒煙環境中，一審判9月。圖／本報資料照片
台中市一名女子與再婚的丈夫在住處吸毒，導致5歲幼童處於毒煙環境中，一審判9月。圖／本報資料照片

廚房 毒品 社會局 安非他命

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