轉彎沒停 公車校園撞傷男大生

三重客運公司司機廖姓男子駕駛公車，在長庚大學校園撞倒於行人穿越道步行的澳門僑生王姓男子，王經送醫急救轉進加護病房。記者朱冠諭／翻攝

三重客運公司司機廖姓男子本月廿六日駕駛公車，在桃園市長庚大學校園左轉時撞倒於行人穿越道步行的澳門僑生王姓男子，王下半身遭公車輾壓重傷，被送醫急救仍在加護病房觀察。廖稱轉彎時未發現行人，警方初步研判因視線死角及未禮讓行人肇事，依過失傷害罪送辦。

三重客運總經理李建文說，公司對駕駛轉彎有標準作業流程，要求停車再開，初判廖轉彎時忽略停車再開流程，未注意視線死角，未察覺行人穿越道上行人；廖在公司任職十二年，平時工作表現良好，公司已將其停職，配合警方調查，第一時間向家屬及校方道歉，將負起賠償責任，醫療費用也由公司負擔。

長庚大學表示，校內限速卅公里，設有警示車速的雷達測速儀及減速丘，已要求公車業者及校內交通車嚴格遵守行經斑馬線「先停再開」規定，籲駕駛確實禮讓行人優先通行；事故後第一時間與家屬取得聯繫，說明事件經過、術後課業銜接、休養安置、慰助措施及保險理賠等，持續提供協助。

警方調查，五十四歲廖姓男子廿六日晚間十時許駕駛公車，行經長庚大學校區道路左轉時，撞倒在斑馬線步行的澳門僑生廿歲王姓男子，王遭公車左前輪輾壓，卡在左後輪下方，廖察覺有異煞停，多名學生目擊車禍受驚嚇，現場血跡斑斑。

王意識清楚，腹部與骨盆骨折、會陰部撕裂傷、下肢多處擦傷，消防隊獲報趕抵替他包紮止血，送醫搶救，他經手術轉進加護病房。廖稱轉彎時未發現行人，警方調閱監視器釐清事故經過，帶回廖依過失傷害罪偵辦。