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中職／亞太主球場歷史性首戰賴總統觀賽 場邊意外插曲工讀生遭人掌摑

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄／台南即時報導

台南市安南區亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今晚迎來啟用後首場中華職棒例行賽，由統一獅隊迎戰來訪的台鋼雄鷹隊，吸引滿場2萬3500人進場，賴清德總統也親臨觀賽；不過晚上場邊發生意外，蔣姓男子疑因離場過程不滿工作人員引導，掌摑蔡姓工讀生，被警方帶回。

台南市警第三分局副分局長林雲豪說明，今晚7時30分接獲報案，亞太棒球場觀眾席後方發生糾紛案件，警方立即派員到場處理。經了解，49歲蔣姓男子疑因要離場，對現場工作人員引導過程不滿，並與職棒球團僱請工讀生蔡姓場管人員（20歲）爆發口角。

據了解，蔣當場情緒失控，以掌摑方式攻擊蔡的左臉頰，現場許多民眾目擊，旁邊還有小女孩；警方到場後將涉案人帶回和順派出所調查，因蔡要提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌偵辦。警方呼籲民眾理性處理糾紛，避免以暴力行為解決問題。

目擊全程並拍下過程的網友huhu_artnhandmade在threads上PO出事發過程影片指出，被打的工作人員嘴巴流血，人有抓回來等警察來處理，受傷人員目前一邊耳朵聽不太到；網友紛紛建議聯盟要禁止他買票進場看球、這場比賽總統有來觀戰，還有人敢鬧事。

針對賽事中民眾出手攻擊工讀生一事，中華職棒聯盟則表示，當時工讀生因走道管制而上前勸導該名民眾返回座位，但該民眾不聽從勸導並動手毆打工讀生。事發後，工讀生已由聯盟主管陪同就醫驗傷，並進行報案與提告程序。

聯盟對於任何暴力行為採取零容忍態度，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾安全。

蔣姓男子疑因離場過程不滿工作人員引導，掌摑蔡姓工讀生，當下還有小女孩在旁邊。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade
蔣姓男子疑因離場過程不滿工作人員引導，掌摑蔡姓工讀生，當下還有小女孩在旁邊。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade

蔣姓男子疑因離場過程不滿工作人員引導，掌摑蔡姓工讀生，被警方帶回。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade
蔣姓男子疑因離場過程不滿工作人員引導，掌摑蔡姓工讀生，被警方帶回。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade

中華職棒 賴總統 工讀生

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