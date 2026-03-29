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科技業男買14萬元小貓討好女友 吵架虐貓遭肉搜…動保處要罰了

中央社／ 桃園29日電

桃園市王男疑與女友吵架後把氣發洩在小貓身上，虐貓影片曝光後遭肉搜並報案，小貓已被帶離安置，王男28日到警局做筆錄。桃園市動保處今天表示，將依動保法進行後續裁處。

有民眾在Threads發文，並上傳影片指控任職於科技廠的王男涉嫌虐貓，影片中的男子不僅隔著寵物外出袋狠狠拍打貓咪，還直接持蓮蓬頭朝貓咪瘋狂灑水，寵物貓驚嚇卻無處可逃的模樣讓網友相當不捨，貼文一出也立即引發網路民眾的怒火。

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧收到陳情後立即向桃園分局埔子派出所報案，王男已於28日到派出所做筆錄，小貓也被緊急帶離安置。黃瓊慧說，小貓是王男花費新台幣14萬元用以討好女友，沒想到卻用虐貓、打貓行為來恐嚇吵架後的女友回心轉意，要求動保處追究後續責任。

住在桃園區的王男眼見事態嚴重留言道歉，他表示任何生命都應被尊重善待，事件造成的負面影響絕非他所樂見，但也不會逃避應負的責任。無論最終結果如何，都會正視事件帶來的問題，並配合相關單位進行調查與處理。同時深刻反省自身在事件中的角色與責任，避免類似情況再次發生。

桃園市政府動物保護處長王得吉表示，小貓已經被帶離王男身邊，目前安全無虞，請民眾不需擔心，明天將會依警方偵訊筆錄，通知王男陳述意見，並依動保法進行後續裁罰。

黃瓊慧 虐貓

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