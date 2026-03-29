影／高雄美濃公墓雜草起火釀月光山火燒2公頃 消防監控中

清明節將屆，高市美濃區第四公墓今天上午11時46分突傳火警，由於是雜草燃燒，火勢迅速蔓延至月光山，消防局出動72名消防員，由於滅火不易，申請空勤總隊支援至美濃湖取水，約1.5小時投水10次，因「杯水抽薪」仍持續燃燒，至傍晚月光山已燃燒2公頃。

高市消防局今天上午11時46分許接獲美濃區美興街第四公墓雜草火警通報，火勢有延燒狀況，經抵達現場檢視為不明原因雜草樹木燃燒，警方到場立即管制並引導消防分隊至現場滅火。

消防局陸續增派共計40車72人前往搶救，因墓地火勢延燒至附近月光山山坡，消防員人力採小型圈圍方式滅火，同時申請空勤總隊支援，空勤直升機至美濃湖取水，下午2時46分許空中投放水源滅火，1.5小時內投水2次，火勢仍無法撲滅。

月光山火勢已延燒6個多小時，燃燒面積約2公頃，幸無人受傷、受困，消防員持續在現場監控中。

月29日11時46分美濃區美興街第四公墓雜草火警，消防局共出動40車72人前往搶救，燃燒面積約2公頃，現場無人受傷受困，持續搶救中。

高市美濃區第四公墓雜草今天上午11時46分突傳火警，火勢迅速蔓延至月光山，空勤總隊投水搶救。記者石秀華／翻攝

高市美濃區第四公墓雜草今天上午11時46分突傳火警，火勢迅速蔓延至月光山，已燃燒２公頃，傍晚仍未熄滅，消防員持續監控中。記者石秀華／翻攝

高市美濃區第四公墓雜草今天上午11時46分突傳火警，火勢迅速蔓延至月光山，空勤總隊投水搶救。記者石秀華／翻攝

高市美濃區第四公墓雜草今天上午11時46分突傳火警，火勢迅速蔓延至月光山，空勤總隊投水搶救。記者石秀華／翻攝