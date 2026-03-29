路口紅燈起步左偏被撞倒地 新北女騎士遭計程車輾過卡車底

新北市三重區今早發生驚悚車禍。60歲計程車司機曾男上午9時許開車行經三重區重陽路四段停等紅燈，當燈號轉變起步時，前方31歲丁女騎車向左偏移，當場被計程車撞倒還被輾過，所幸丁女送醫後僅鎖骨骨折無生命危險。確切肇責歸屬仍待釐清。

三重警方今天上午9時許接獲報案，三重區重陽路四段與正義北路口發生車禍事故。警方與救護人員到場時，丁姓女騎士還卡在計程車車底，救護人員立即將丁女救出，發現她鎖骨骨折，所幸無生命危險，由救護車送醫治療。

警方調查，肇事的曾姓計程車司機當時沿重陽路四段往自強路方向行駛，在重陽路四段與正義北路口內側車道停等紅燈，見燈號轉變後起步直行。此時前方騎機車的丁女打方向燈向左偏移，雙方就在路口發生碰撞，丁女倒地後還慘遭計程車輾過。

警方對曾男及丁女進行酒測，發現2人酒測值均為0，全案依交通事故流程處置，詳細肇事原因尚待釐清中。