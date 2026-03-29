快訊

傳伊朗政權內部分裂 總統與革命衛隊高層爭主導權

小草上凱道喊破8萬人！柯文哲壓軸登台 轉身向總統府吼「賴清德，我不會投降」

聽新聞
0:00 / 0:00

路口紅燈起步左偏被撞倒地 新北女騎士遭計程車輾過卡車底

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市三重區今早發生驚悚車禍。60歲計程車司機曾男上午9時許開車行經三重區重陽路四段停等紅燈，當燈號轉變起步時，前方31歲丁女騎車向左偏移，當場被計程車撞倒還被輾過，所幸丁女送醫後僅鎖骨骨折無生命危險。確切肇責歸屬仍待釐清。

三重警方今天上午9時許接獲報案，三重區重陽路四段與正義北路口發生車禍事故。警方與救護人員到場時，丁姓女騎士還卡在計程車車底，救護人員立即將丁女救出，發現她鎖骨骨折，所幸無生命危險，由救護車送醫治療。

警方調查，肇事的曾姓計程車司機當時沿重陽路四段往自強路方向行駛，在重陽路四段與正義北路口內側車道停等紅燈，見燈號轉變後起步直行。此時前方騎機車的丁女打方向燈向左偏移，雙方就在路口發生碰撞，丁女倒地後還慘遭計程車輾過。

警方對曾男及丁女進行酒測，發現2人酒測值均為0，全案依交通事故流程處置，詳細肇事原因尚待釐清中。

救護人員趕抵現場將丁女從車底救出送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員趕抵現場將丁女從車底救出送醫。記者黃子騰／翻攝

交通事故 計程車司機 救護人員

延伸閱讀

宜蘭賓士男宿醉酒駕撞油罐車 車頭「塞進大車底」全毀人無傷遭移送

影／宜蘭南館市場重機闖紅燈撞婦人 25歲騎士搶快釀禍恐罰5400元

台南騎士直行被逆向左轉汽車撞傷竟挨罰「未禮讓」 法院撤銷罰單

載Ubike貨車深夜街頭失控連撞路邊9車 駕駛驚魂自稱恍神

相關新聞

宜蘭賓士男宿醉酒駕撞油罐車 車頭「塞進大車底」全毀人無傷遭移送

宜蘭頭城鎮青雲路三段今天發生一起驚險車禍。31歲吳姓男子駕駛白色賓士轎車，疑因前晚飲酒後體內酒精未退，由北往南行駛時，猛力追撞前方停等紅燈的油罐車，造成賓士車頭嚴重毀損並塞入油罐車底，所幸未引發火災且無人受傷。吳男酒測值達0.29mg/L，被警方依公共危險罪移送法辦。

三重客運總經理當面致歉 認未停車再開釀長庚男大生事故

桃園長庚大學校內昨發生公車事故，一名20歲王姓男大生於行人穿越道遭三重客運967路線公車撞到輾過造成重傷。三重客運總經理李建文今受訪時坦言，該起事故「完全是三重客運的責任」，已第一時間親自向家屬及校方當面道歉，並承諾將負起全部賠償責任，後續醫療與相關損失也將全力承擔。

影／台南安平社區3樓起火...民眾聽到爆炸聲 消防急派19車39人搶救

台南市消防局今天上午10時26分獲報，安平區平豐路一間社區大樓3樓傳出火警，民眾指出聽到爆炸聲跟看到火煙；消防派出19車39人趕往，於10時50分撲滅火勢，所幸無人員傷亡；經消防進入火場，初步研判燃燒面積10平方公尺，起火原因及財物損失尚待火調人員調查。

路口紅燈起步左偏被撞倒地 新北女騎士遭計程車輾過卡車底

新北市三重區今早發生驚悚車禍。60歲計程車司機曾男上午9時許開車行經三重區重陽路四段停等紅燈，當燈號轉變起步時，前方31歲丁女騎車向左偏移，當場被計程車撞倒還被輾過，所幸丁女送醫後僅鎖骨骨折無生命危險。確切肇責歸屬仍待釐清。

載Ubike貨車深夜街頭失控連撞路邊9車 駕駛驚魂自稱恍神

新北市板橋區昨天深夜發生一起車禍。29歲王男駕駛載運Ubike的貨車行經貴興路時，不明原因擦撞停在路邊的轎車，貨車隨後再連撞8輛機車，所幸並未造成人員傷亡。警方經酒測發現王男並未酒駕，王男供稱因突然恍神才會釀禍，確切車禍原因待查。

韓籍男酒後欲偷跑賴帳被活逮 現場民眾怒噴：錢包裡明明有錢

新北市新莊區昨晨發生酒客賴帳糾紛。32歲韓籍朴姓男子28日凌晨2時許在新莊區中正路1間餐酒館消費900多元後，卻拒絕付錢還欲離開遭店家攔下報警，朴男因拒出示證件被帶回警局。但店家後續不願提告，警方查證朴男身分無誤後讓其自行離去。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。