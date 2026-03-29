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宜蘭賓士男宿醉酒駕撞油罐車 車頭「塞進大車底」全毀人無傷遭移送
宜蘭頭城鎮青雲路三段今天發生一起驚險車禍。31歲吳姓男子駕駛白色賓士轎車，疑因前晚飲酒後體內酒精未退，由北往南行駛時，猛力追撞前方停等紅燈的油罐車，造成賓士車頭嚴重毀損並塞入油罐車底，所幸未引發火災且無人受傷。吳男酒測值達0.29mg/L，被警方依公共危險罪移送法辦。
84年次吳姓男子自述是前一晚喝的酒，根據警方初步調查，吳男今天上午開車上路時仍處於酒醉狀態，10時許行經頭城鎮青雲路三段的一處路口時，疑似未注意車前狀況，直接撞上前方正在靜止等候紅燈的油罐車。
現場畫面顯示，白色賓士車頭幾乎「蓋進」油罐車車尾底部，保險桿與引擎蓋嚴重扭曲變形，賓士車頭的「標誌」掉落在地，現況怵目驚心，用路人一度擔心會不會因而釀成油罐車火警。
礁溪警分局獲報後迅速趕往現場，確認無人受傷並進行交通疏導，現場實施呼氣酒精濃度測試，結果為0.29mg/L，已超過法定安全標準值。
礁溪警分局提醒用路人，宿醉莫開車，酒精代謝速度因人而異，飲酒後隔日應確保酒精完全排空再開車，如有飲酒情事，請改搭計程車、大眾運輸或利用代駕服務，警方將持續加強執法，杜絕酒後駕車，確保行車安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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