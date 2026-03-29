三重客運總經理當面致歉 認未停車再開釀長庚男大生事故

桃園長庚大學校內昨發生公車事故，一名20歲王姓男大生於行人穿越道遭三重客運967路線公車撞到輾過造成重傷。三重客運總經理李建文今受訪時坦言，該起事故「完全是三重客運的責任」，已第一時間親自向家屬及校方當面道歉，並承諾將負起全部賠償責任，後續醫療與相關損失也將全力承擔。

李建文表示，事故發生後第一時間以總經理的身分親自向家屬及校方會面說明並致歉，「這件事情是我們要負責任」，公司除先行提供慰問金，也請醫院給予傷者最好的醫療照顧，包括自費藥材等費用均由公司負擔。他強調，未來傷者的後續療養與相關損失，三重客運都會負起完整責任，不會迴避。

對於事故原因，李建文表示，初步研判為駕駛未注意視線死角，未察覺行人穿越道上行人所致。他坦言，肇事駕駛未確實落實轉彎「停車再開」的安全操作，若當時能依規定停車確認，「這起事故其實可以避免」，對此深感抱歉。

三重客運也表示，涉事54歲廖姓駕駛已停職並配合警方調查。針對外界關注校園內行車安全問題，李建文指出，後續將與校方進一步討論安全措施與改善方向，但也再次強調，此次事故責任完全在公司，「我們會負起應負的責任，對不起。」