韓籍客受困桃園復興山區 離線地圖定位助獲救

桃園市消防局今天表示，復興區四稜溫泉祕境28日發生韓國籍遊客因體力不支受困事件，救護人員獲報馳援協助搜救，所幸男子事先下載離線地圖成功定位，順利將人平安帶離山區。

消防局第四大隊巴陵分隊透過新聞稿表示，28日上午8時35分接獲報案，報案人稱其韓國籍友人（35歲）獨自前往台7線58.5公里處下切四稜溫泉，因背負裝備過重且隨身糧食耗盡，導致體力不支，受困山區等待救援，巴陵分隊立即由小隊長曹金明率3名隊員前往救援。

巴陵分隊表示，在與林務局人員會合確認任務資訊及待救者座標後，救援人員於9時10分入山搜尋，並於28分接觸韓國遊客，評估意識清楚、生命徵象穩定，僅因長時間行走與體力透支略顯虛弱，立即提供麵包及飲用水補充能量，同時協助取回裝備護送返回登山口。

巴陵分隊指出，經了解，這名韓國籍男子來台進行一個月的環島旅行，當日是前往四稜溫泉秘境紮營，未料山區地形險峻，背負裝備過重，導致體力迅速消耗，對於動用救援資源深感不好意思，而救援人員的專業友善，令韓國遊客印象深刻。

巴陵分隊呼籲民眾，從事登山或野外活動務必提前規劃完整路線，評估自身體能與裝備負重，準備充足糧食飲水。並落實「留守人機制」，將行程路線、預計進出時間及聯絡方式告知親友，約定回報時間。這名韓國遊客入山前下載離線地圖，在通訊不良的山區仍可掌握自身位置，是正確且值得肯定的登山安全觀念。