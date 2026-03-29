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深入火場救人殉職 詹能傑牌位今入祀基隆忠烈祠 謝國樑：英靈長存人心

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市政府今天在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，市長謝國樑主祭，追思開國先烈等入祀烈士。消防局已故分隊長詹能傑牌位，也在今天入祀奉安忠烈祠，表彰他在救災勤務的付出與貢獻，精神與英靈長存人心，市民永誌不忘。

基隆忠烈祠位在中正公園山腰，原址為日據時期的「基隆神社」，台灣光復後改為紀念國家英雄烈士的忠烈祠。基市府今辦春祭典禮，謝國樑和市府官員、市議員、軍警消代表和家屬出席。

樂利行街今年1月下旬發生民宅火警，詹能傑為滅火及搶救受困者，四度進入火場，不幸殉職。市府依忠烈祠祀辦法，以詹冒險犯難執行職務，足資矜式，入祀忠烈祠。

詹能傑的牌位今天安奉忠烈祠，司儀宣讀祭文時，提及詹能傑恪守消防人員守護生命職志，執行火警救災任務，以民眾安危為念不幸殉職，捨己為人精神，永為消防同仁與社會大眾銘記。接著同為消防員，詹的弟弟詹庭豪手捧牌位，與詹的遺孀和家人一同安成安奉儀式。

謝國樑致詞時說，今天大家齊聚一堂，感念為國捐軀的革命先烈，同時也懷著沉痛與感念的心情，恭迎消防英雄詹能傑入祀奉安。

謝國樑表示，詹能傑執行救災勤務面對危急情事，仍以專業跟勇氣堅守現場，並市民生命安全為念，展現消防人員的職責與擔當。這份臨危不亂，堅守職責的精神，值得全體市民深感哀悼與敬佩。今將靈位奉安忠烈祠表彰貢獻，使他的精神與英靈長存人心，永誌不忘。

謝國樑也向詹能傑的遺孀和家屬表達深切慰問，他說，詹的犧牲讓眾人深感遺憾與不捨，市府將持續把對他的敬意，落實在對消防同仁的支持與對家屬的關懷，祈願詹能傑的精神長存人間，持續守護這座城市。

基隆市消防局已故分隊長詹能傑牌位，今天入祀忠烈祠，市長謝國樑（左一）表彰詹的貢獻，並向遺孀（右一）等家屬達慰問。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局已故分隊長詹能傑牌位，今天入祀忠烈祠，市長謝國樑（左一）表彰詹的貢獻，並向遺孀（右一）等家屬達慰問。記者邱瑞杰／攝影

基市府今在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，市長謝國樑主祭，追思入祀烈士。消防局已故分隊長詹能傑牌位，也在今天入祀奉安忠烈祠。記者邱瑞杰／攝影
基市府今在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，市長謝國樑主祭，追思入祀烈士。消防局已故分隊長詹能傑牌位，也在今天入祀奉安忠烈祠。記者邱瑞杰／攝影

基市府今在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，市長謝國樑主祭，追思入祀烈士。消防局已故分隊長詹能傑牌位，也在今天入祀奉安忠烈祠。記者邱瑞杰／攝影
基市府今在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，市長謝國樑主祭，追思入祀烈士。消防局已故分隊長詹能傑牌位，也在今天入祀奉安忠烈祠。記者邱瑞杰／攝影

基市府今在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，市長謝國樑主祭，追思入祀烈士。消防局已故分隊長詹能傑牌位，也在今天入祀奉安忠烈祠。記者邱瑞杰／攝影
基市府今在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，市長謝國樑主祭，追思入祀烈士。消防局已故分隊長詹能傑牌位，也在今天入祀奉安忠烈祠。記者邱瑞杰／攝影

基市府今在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，市長謝國樑主祭，追思入祀烈士。消防局已故分隊長詹能傑牌位，也在今天入祀奉安忠烈祠。記者邱瑞杰／攝影
基市府今在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，市長謝國樑主祭，追思入祀烈士。消防局已故分隊長詹能傑牌位，也在今天入祀奉安忠烈祠。記者邱瑞杰／攝影

消防人員 日據時期 忠烈祠

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