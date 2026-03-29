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載Ubike貨車深夜街頭失控連撞路邊9車 駕駛驚魂自稱恍神

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區昨天深夜發生一起車禍。29歲王男駕駛載運Ubike的貨車行經貴興路時，不明原因擦撞停在路邊的轎車，貨車隨後再連撞8輛機車，所幸並未造成人員傷亡。警方經酒測發現王男並未酒駕，王男供稱因突然恍神才會釀禍，確切車禍原因待查。

據了解，擔任Ubike貨車司機的王姓男子，昨天深夜11時許駕駛載運Ubike的貨車沿板橋區貴興路往高爾富路方向行駛。王男先撞上路邊停放的轎車後，再撞上停車格8輛機車。所幸王男肇事後立即踩煞車，事故才未繼續擴大，也未造成人員傷亡。

警方獲報趕抵對王男進行酒測，發現他酒測值為0並未喝酒。王男供稱因恍神才會撞上路邊車輛。警方將依交通事故程序處理，後續遭撞受損的轎車及機車賠償事宜將由王男與受害車主協調。

警方獲報趕抵，發現路邊停車格8輛機車與1輛轎車被撞毀損。記者黃子騰／翻攝
警方獲報趕抵，發現路邊停車格8輛機車與1輛轎車被撞毀損。記者黃子騰／翻攝

王男駕駛這輛載運Ubike的貨車撞上路邊9車。記者黃子騰／翻攝
王男駕駛這輛載運Ubike的貨車撞上路邊9車。記者黃子騰／翻攝

被撞的轎車左前車頭毀損。記者黃子騰／翻攝
被撞的轎車左前車頭毀損。記者黃子騰／翻攝

車禍 交通事故 酒測

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