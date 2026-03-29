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台8線凌晨落石車撞受損 警籲留意降雨土石鬆動

中央社／ 台中29日電

林姓女子今天凌晨開車行經台8線台中和平區路段，未發現地面有落石，直接撞擊落石致車輛受損，警方獲報到場處理，並提醒民眾近日山區降雨，可能導致山坡土石鬆動，小心通行。

台中市警察局和平分局表示，凌晨1時41分獲報，和平區台8線28.5K處東關路一段，發生落石交通事故，立即派員到場處理。

警方到場發現，40歲林姓女子駕駛自小客車到事發地點時，因天色黑暗、夜間視線不佳，未發現前方地面有不明落石，車輛行經時直接撞擊落石，導致車輛受損，幸未受傷。

林女經酒測未酒駕，詳細肇事原因與車損情況依規定測繪記錄。為了避免後續來車再次發生危險，警方同時通知交通部公路局中區養護工程分局工務段人員前往清除落石，於凌晨3時15分現場恢復通行。

警方提醒，和平山區道路狹窄、夜間照明不佳，且近期常有降雨可能導致山坡土石鬆動。民眾夜間行駛山區道路（如台8線、台7甲線）時，務必放慢車速、提高警覺，留意前方路況，以確保行車安全。

落石 交通事故

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