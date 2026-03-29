台82線中埔往水上段機車誤闖 騎士騎上路肩最高可罰6000元

一名機車騎士今天上午誤闖台82線快速道路，自嘉義縣中埔往水上方向行駛。嘉義縣警方表示，白牌機車全面禁止進入快速道路，若經查證違規事實屬實，將依道路交通管理處罰條例裁處3000元至6000元罰鍰。

有民眾在今天上午10點多，駕車由中埔往水上方向行駛時，於台82線下水上交流道約20公里處，目擊路肩有名白牌機車騎士。騎士載安全帽、短褲、白短袖、拖鞋，目擊者指出騎士疑似誤闖快速道路。

嘉義縣警方表示，依照高速公路及快速公路交通管制規則，250cc以下白牌機車不得進入快速道路。民眾若發現相關違規行為，可提供時間、地點及錄影畫面等資料向警方檢舉。

針對此類違規案件，警方會根據檢舉資料進行調查，若確認違規事實，將依道路交通管理處罰條例處以3000元以上、6000元以下罰鍰。警方呼籲騎士應注意標誌指示，避免誤闖快車道造成自身及他人危險。