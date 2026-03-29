高雄機車違規「切西瓜」險遭轎車撞 網酸：下一次沒這麼幸運

高雄市一名機車騎士3月24日晚間行經鳳山區臨海路與南華路口，未依規定兩段式左轉，直接從車陣中「西瓜切」橫越車道，險遭綠燈左轉通行的轎車撞上，所幸駕駛踩煞車，影片被PO上網，網友狠酸「下一次就沒這麼幸運」。

網路社群「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則以「遲早在學長輪下看到你」為題的影片，只見一輛機車未依號誌指示，直接從外側車道鬼切左轉，險些被左轉轎車撞上，騎士未停下，加速駛離。

影片被PO網後，有網友直指，「下一次真的就沒這麼幸運了」、「這種切西瓜騎法，早晚會出事的」、「檢舉幾次就怕了」。

轄區鳳山警分局指出，尚未接獲報案，經檢視影片，該名機車騎士行為已違反道路交通管理處罰條例第48條第2款規定，未依標誌、標線、號誌指示行駛，可處600元至1800元罰鍰。

高雄市一名機車騎士晚間行經臨海路與南華路口，直接從車陣「西瓜切」橫越車道，險遭轎車撞上。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

高雄市一名機車騎士晚間行經臨海路與南華路口，直接從車陣「西瓜切」橫越車道，險遭轎車撞上。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」