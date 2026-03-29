聽新聞
0:00 / 0:00
高雄機車違規「切西瓜」險遭轎車撞 網酸：下一次沒這麼幸運
高雄市一名機車騎士3月24日晚間行經鳳山區臨海路與南華路口，未依規定兩段式左轉，直接從車陣中「西瓜切」橫越車道，險遭綠燈左轉通行的轎車撞上，所幸駕駛踩煞車，影片被PO上網，網友狠酸「下一次就沒這麼幸運」。
網路社群「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則以「遲早在學長輪下看到你」為題的影片，只見一輛機車未依號誌指示，直接從外側車道鬼切左轉，險些被左轉轎車撞上，騎士未停下，加速駛離。
影片被PO網後，有網友直指，「下一次真的就沒這麼幸運了」、「這種切西瓜騎法，早晚會出事的」、「檢舉幾次就怕了」。
轄區鳳山警分局指出，尚未接獲報案，經檢視影片，該名機車騎士行為已違反道路交通管理處罰條例第48條第2款規定，未依標誌、標線、號誌指示行駛，可處600元至1800元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。