韓籍男酒後欲偷跑賴帳被活逮 現場民眾怒噴：錢包裡明明有錢

新北市新莊區昨晨發生酒客賴帳糾紛。32歲韓籍朴姓男子28日凌晨2時許在新莊區中正路1間餐酒館消費900多元後，卻拒絕付錢還欲離開遭店家攔下報警，朴男因拒出示證件被帶回警局。但店家後續不願提告，警方查證朴男身分無誤後讓其自行離去。

新莊分局福營派出所昨天凌晨2時許接獲報案，中正路上1間餐酒館表示1名外籍顧客於店家消費後未完成付款。警方獲報趕赴現場，經查該名未付款的男子為持觀光簽證來台的韓國籍朴姓男子。但當警方要求其出示身分證明文件時，朴男卻不願配合，警方依法將他帶回派出所查驗身分。

當時在場的民眾將事件PO網：「有人喝了酒不付錢還想直接偷跑，結果被當場攔下來，錢包裡明明有錢，後來發現是韓國人。現場幫忙翻譯，他卻一直裝聽不懂，很想說一句西班牙，最後只好請警察來處理帶回去。」

警方將朴男帶回派出所後經查證確認身分，隨即由店家與朴男在派出所內協調，店家後續表示不願提告，警方已讓其朴男自行離去。

警方呼籲，民眾消費時應依約履行付款義務，如遇消費糾紛應保持理性溝通，並循合法途徑妥善處理，以避免衍生不必要之爭議或觸法情事。