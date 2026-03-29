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公墓山林火警同地點一天滅4次 消防隊員看到協勤義消很感動

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中最近有多處公墓和山林火警，消防隊員趕到現場滅火，有些山林火警位於山坡上，需克服地形到場；曾有同地點山林火警一天要滅4次，消防隊員雖然疲於奔命覺得累，看到現場支援的的義消人數愈來愈多卻很感動。

台中市消防局第二大隊新社分隊臉書小編在臉書寫著，有天該轄區公墓和山林火警案件，先是竹林火警，他放假回隊上拿東西，才剛踏進門口，火警鈴又響了。同一個地點，一天跑了4次，他看著大家疲憊的神態仍然迅速的出勤，到達現場即使累也沒有因此鬆懈；他聽當天在場的同仁描述，那場火發生在山坡上，必須爬上爬下去滅火，再加上漸漸炎熱的天氣，真的快虛脫。

小編說，不管要衝幾次公墓和山林火警，幾乎都能看到熟悉的身影，義消夥伴們一直都在。而且義消人數沒有減少，反而愈來愈多。他看到這一幕，心裡很感動。

小編說，有一天撲滅火警後，回到分隊已經晚上9點多，原本以為就是疲憊收場的一天，一進門，看到桌上滿滿的餐點，因為在火警現場他有偷聽到分隊長在幫大家準備餐點，讓大家能在搶救火勢後，好好吃一頓飯。

台中最近多處公墓山林火警，消防隊員趕到現場滅火，有些山林火警位於山坡上，需克服地形到場。圖／取自台中市消防局新社分隊臉書
台中最近多處公墓山林火警，消防隊員趕到現場滅火，有些山林火警位於山坡上，需克服地形到場。圖／取自台中市消防局新社分隊臉書

公墓 台中

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