喝醉了...台中男占中華路夜市路口 大吼大叫往來車輛險釀事故

台中市許姓男子昨晚喝醉後在中華路夜市的路口，大聲咆哮，險與其他通行車輛發生碰撞，有市民拍下過程後上傳網路，警方獲報到場時，許男已離開路口，經事後盤查，許男坦言有喝酒，才會失控，因許男的行為，已違反道交條例，將依法告發。

第一警分局在昨天深夜11時許獲報，中區台灣大道一段、中華路一段路口有民眾站立於路中影響交通。

警方到場時，已無人站立於路中妨害交通情形，經詢問周邊民眾，當時是許姓男子（53歲）占據路口大吼大叫，警方盤查後，許男坦承，飲酒後過馬路時於路中有逗留情形。

警方經檢視影像，許男行為違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」，將依法處新500元罰鍰。

第一警分局表示，警方將依法處理違規行為，並呼籲民眾行經路口或交通頻繁路段時，切勿有逗留或嬉遊以免發生危害及阻礙交通。警方將持續加強該路段巡邏，維護交通順暢與公共安全。