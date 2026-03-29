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特斯拉女駕駛水族館外倒車入庫撞破玻璃 網笑問「要刷載具嗎？」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓女子昨天晚間7時許駕特斯拉前往高市楠梓區某水族館購物，沒料在停車場倒車入庫時，疑打錯檔，車子倒衝撞破賣場玻璃，由於水族館正是周年慶，有網友稱「直接撞進來慶祝滿週歲」，還有網友笑問「要刷載具不是這樣刷」。

網路社群Threads有網友貼文並附上影片，只見一輛白色特斯拉倒車時，撞進某水族館賣場的玻璃，由於停車格後方還有輪檔，讓網友笑稱「要刷載具不是這樣刷」、「直接撞進來慶祝滿周歲」、「歡慶滿周歲的大禮」。

轄區楠梓警分局指出，47歲吳姓女子昨晚7時許駕車至楠梓區興楠路某水族館賣場購物，在停車場倒車入庫時不慎撞及玻璃，導致2片玻璃、賣場內部分商品及特斯拉車尾受損，所幸無人受傷；賣場受損部分由雙方自行協調賠償。

吳姓女子昨晚駕特斯拉前往高市楠梓區某水族館購物，在停車場倒車入庫，車子倒衝撞破賣場玻璃。記者石秀華／翻攝
吳姓女子昨晚駕特斯拉前往高市楠梓區某水族館購物，在停車場倒車入庫，車子倒衝撞破賣場玻璃。記者石秀華／翻攝

吳姓女子昨晚駕特斯拉前往高市楠梓區某水族館購物，在停車場倒車入庫，車子倒衝撞破賣場玻璃。記者石秀華／翻攝
吳姓女子昨晚駕特斯拉前往高市楠梓區某水族館購物，在停車場倒車入庫，車子倒衝撞破賣場玻璃。記者石秀華／翻攝

購物 賣場 停車場

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