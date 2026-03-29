聽新聞
0:00 / 0:00
特斯拉女駕駛水族館外倒車入庫撞破玻璃 網笑問「要刷載具嗎？」
吳姓女子昨天晚間7時許駕特斯拉前往高市楠梓區某水族館購物，沒料在停車場倒車入庫時，疑打錯檔，車子倒衝撞破賣場玻璃，由於水族館正是周年慶，有網友稱「直接撞進來慶祝滿週歲」，還有網友笑問「要刷載具不是這樣刷」。
網路社群Threads有網友貼文並附上影片，只見一輛白色特斯拉倒車時，撞進某水族館賣場的玻璃，由於停車格後方還有輪檔，讓網友笑稱「要刷載具不是這樣刷」、「直接撞進來慶祝滿周歲」、「歡慶滿周歲的大禮」。
轄區楠梓警分局指出，47歲吳姓女子昨晚7時許駕車至楠梓區興楠路某水族館賣場購物，在停車場倒車入庫時不慎撞及玻璃，導致2片玻璃、賣場內部分商品及特斯拉車尾受損，所幸無人受傷；賣場受損部分由雙方自行協調賠償。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。