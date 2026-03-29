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韓籍男體力不支受困桃園復興四稜溫泉 靠1救命關鍵助精準定位

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

一名來台環島的35歲韓籍男子昨獨自挑戰桃園市復興區「四稜溫泉」秘境，卻因背負裝備過重且糧食耗盡，體力不支受困山區。所幸男子事前下載離線地圖，讓救援人員接獲座標後精準鎖定位置；最終在救援團隊兵分兩路協助扛裝備與護送下，男子平安下山。

桃園市消防局第四大隊巴陵分隊昨上午8時35分接獲報案，表示其一名35歲韓國籍友人，獨自前往台七線58.5公里處下切四稜溫泉，因背負裝備過重且隨身糧食已耗盡，導致體力不支，受困山區等待救援。

巴陵分隊獲報後，立即整裝出動，由小隊長曹金明率3名隊員前往救援，並於上午9時05分抵達登山口，隨即與林務局人員會合。在確認任務資訊並由報案人提供待救者座標後，救援人員於9時10分入山搜尋。

隨後 救援人員於上午9時28分順利接觸待救者，經評估其意識清楚、生命徵象穩定，僅因長時間行走與體力透支略顯虛弱，現場立即提供麵包及飲用水補充能量。待救者表示，因裝備過重，已將部分裝備暫放於下游處，先行攀爬至較安全位置等待救援。

另經了解，該名待救者於入山前已事先下載離線地圖，在通訊不良的山區仍可掌握自身位置，此舉有助於定位及後續救援判斷，為正確且值得肯定的登山安全觀念。

考量現場狀況，小隊長曹金明隨即指揮將隊伍分為兩組，一組前往下游協助取回裝備，另一組則護送待救者返回登山口，全程透過無線電保持聯繫，確保救援安全順利。

據了解，該名韓籍男子規畫來台進行為期一個月的環島旅行，當日為行程第2天，透過Google Map搜尋到四稜溫泉秘境後，便計畫前往紮營。未料山區地形險峻，加上背負裝備過重，導致體力迅速消耗，最終無法繼續行程，才透過台灣友人協助報案求援。

成功護送至登山口後，該名男子頻頻表達感謝與歉意，對於動用救援資源深感不好意思；而救援人員回應「人平安最重要」，展現台灣救援人員專業與友善的一面，也讓這起救援行動更添溫暖。

巴陵分隊呼籲，民眾從事登山或野外活動前，務必提前規畫完整路線，審慎評估自身體能與裝備負重，並準備充足糧食與飲水，避免單獨入山。此外，務必落實「留守人機制」，於出發前將行程路線、預計進出時間及聯絡方式告知親友，並約定回報時間，一旦發生失聯或意外情形，留守人可即時提供正確資訊協助救援，有效縮短搜尋時間、提升救援效率。

35歲韓籍男子昨獨自挑戰桃園市復興區「四稜溫泉」秘境卻受困山區。所幸男子事前下載離線地圖，救援人員接獲座標後精準鎖定位置救援成功。圖／桃園市消防局提供
35歲韓籍男子昨獨自挑戰桃園市復興區「四稜溫泉」秘境卻受困山區。所幸男子事前下載離線地圖，救援人員接獲座標後精準鎖定位置救援成功。圖／桃園市消防局提供

35歲韓籍男子昨獨自挑戰桃園市復興區「四稜溫泉」秘境卻受困山區。所幸男子事前下載離線地圖，救援人員接獲座標後精準鎖定位置救援成功。圖／桃園市消防局提供
35歲韓籍男子昨獨自挑戰桃園市復興區「四稜溫泉」秘境卻受困山區。所幸男子事前下載離線地圖，救援人員接獲座標後精準鎖定位置救援成功。圖／桃園市消防局提供

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