中橫公路深夜落石 駕駛沒注意撞上路面石塊車受損

台中市和平區台八線東關路一段28.5K處有落石，今天凌晨林姓女子駕車，因天色黑暗、夜間視線不佳，未發現前方路面有不明落石，車輛行經時直接撞擊落石，車輛受損，警方到場處理，提醒近日山區下雨可能造成山坡土石鬆動，開車騎車經過要注意安全

台中市和平警分局表示，和平區台八線東關路一段28.5K處，今天凌晨1時41分發生落石交通事故。一名年約40歲的林姓女子駕駛轎車行經該路段時，因天色黑暗、夜間視線不佳，未發現前方路面有不明落石，車輛行經時直接撞擊落石，導致車輛受損。

和平警分局谷關派出所接獲報案後，立即派遣警員到場處理，為確保安全，請所長協助交通指揮及緊急處置。經警方現場勘查，林姓女駕駛無酒精反應，詳細肇事原因與車損情況依規定測繪記錄。

為避免後續來車再次發生危險，谷關派出所立即通報警廣路況廣播，提醒夜間用路人注意，同時通知工務段人員前往清除落石，凌晨3時15分現場恢復通行。

警方呼籲，和平山區道路狹窄、夜間照明不佳，且近期常有降雨可能導致山坡土石鬆動。請民眾夜間行駛山區道路（如台八線、台七甲線）時，務必放慢車速、提高警覺，留意前方路況，確保行車安全。

台中市和平區台八線東關路一段28.5K處，今天凌晨林姓女子駕車，因天色黑暗、夜間視線不佳，未發現前方路面有不明落石，車輛行經時直接撞擊落石，車輛受損，警方到場處理。圖／警方提供

台中市和平區台八線東關路一段28.5K處，今天凌晨林姓女子駕車，因天色黑暗、夜間視線不佳，未發現前方路面有不明落石，車輛行經時直接撞擊落石，車輛受損，警方到場處理。圖／警方提供