外送食物掛門口2分鐘被偷走 女子報警上網呼籲大家捉小偷

台中市一名女子外叫食物送到家門口被偷，她說已多次被偷外送餐，小偷還會先看白單上寫什麼餐，實在太可惡她決定報案，也上網呼籲大家幫忙捉小偷，大雅警分局今天表示已受理報案追查中。

女子在大雅社群臉書貼文和監視器照片表示，一名男子步行經過她家，她的外送餐剛送到門口二分鐘就被男子偷走，她的外送餐多次被偷才決定報警，研判對方是慣犯，還會先看她點什麼餐，提醒大家外送餐要注意，也呼籲一起捉小偷。

大雅警分局今天說明，本月17日下午4時21分許接獲報案，民眾稱台中市大雅區學府路某民宅前發生竊盜案件。

員警立即趕赴現場，報案人林姓女子發現Uber 外送餐點遭一名不明男子竊取，民眾未能取餐。事後該民眾向 Uber 客服申訴，平台經查後同意退回全額429元至其帳號。報案人因餐點遭竊，至派出所報案提告。

警方依規定受理，並調閱店家及周邊監視器畫面，發現嫌犯徒步行竊。目前已鎖定涉案男子特徵，持續擴大追查，全力緝捕到案，以保障民眾財產安全。

大雅分局提醒，外送服務雖然便利，但餐點交付過程仍須注意財產安全。若遇餐點遭竊或未能取餐，消費者除可透過平台申訴外，亦可依法報案，以保障自身權益並避免類似事件再次發生。