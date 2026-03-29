走斑馬線遭公車輾壓 桃男大生「股溝腹部被壓出大開口」重傷送ICU

桃園市一輛公車本月26日晚間行經龜山某大學校園內左轉時，撞倒20歲王姓男大生，造成其下半身遭碾壓、卡在公車底盤下，經搶救後緊急送往長庚醫院，目前仍在加護病房觀察中；54歲廖姓駕駛酒測值為0，全案將依過失傷害罪移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，事故發生在26日晚間10時20分，廖男駕駛公車行經校園內道路左轉時，不慎撞倒正行走於行人穿越道的王姓學生，王男隨即倒地並遭車輛碾壓，下半身卡在公車底盤下，傷勢嚴重。警消獲報後立即趕赴現場救援，將王男送醫急救。

事故消息傳出後引發網友關注，有民眾在社群平台發文指出，事發當時司機疑似感覺碾壓到東西，未下車查看便來回後退前進，導致學生「腹部股溝處被輾壓三次，股溝腹部周圍被輾壓一個大開口。」

警方呼籲，汽車駕駛人行經行人穿越道時，應減速慢行或停止，禮讓行人優先通行，以避免交通事故發生。