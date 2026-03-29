聽新聞
0:00 / 0:00
台中東勢倉庫凌晨大火 燒毀農耕機汽機車共12輛人員逃出
台中市東勢區一處鐵皮倉庫今天凌晨發生火警，火勢猛烈，消防隊員到場搶救， 倉庫緊鄰民宅，民宅屋主和鄰居都逃出，倉庫內共有農耕機和汽機車共12輛受損，起火原因由消防火調單位調查中。
台中市消防局今天凌晨1時55分獲報，台中市東勢區東蘭路有火警，派遣第二大隊、轄區東勢分隊等共計5個單位，出動各式消防車12輛、消防人員23名，由組長陳淨怡擔任指揮官。
現場是1層鐵皮構造倉庫，倉庫內火煙竄出，消防局獲報後立即趕往現場救災，火勢於2時47分控制、3時15分撲滅，無人員傷亡。
倉庫緊鄰民宅，火勢猛烈，消防隊員到場從民宅旁布水線搶救，防止火勢蔓延到民宅，現場共燃燒1輛農耕機、5輛汽車及6輛機車，燃燒面積約28平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。