台中東勢倉庫凌晨大火 燒毀農耕機汽機車共12輛人員逃出

台中市一名女子外叫食物送到家門口被偷，她說已多次被偷外送餐，小偷還會先看白單上寫什麼餐，實在太可惡她決定報案，也上網呼籲大家幫忙捉小偷，大雅警分局今天表示已受理報案追查中。

2026-03-29 09:35