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台中東勢倉庫凌晨大火 燒毀農耕機汽機車共12輛人員逃出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢區一處鐵皮倉庫今天凌晨發生火警，火勢猛烈，消防隊員到場搶救， 倉庫緊鄰民宅，民宅屋主和鄰居都逃出，倉庫內共有農耕機和汽機車共12輛受損，起火原因由消防火調單位調查中。

台中市消防局今天凌晨1時55分獲報，台中市東勢區東蘭路有火警，派遣第二大隊、轄區東勢分隊等共計5個單位，出動各式消防車12輛、消防人員23名，由組長陳淨怡擔任指揮官。

現場是1層鐵皮構造倉庫，倉庫內火煙竄出，消防局獲報後立即趕往現場救災，火勢於2時47分控制、3時15分撲滅，無人員傷亡。

倉庫緊鄰民宅，火勢猛烈，消防隊員到場從民宅旁布水線搶救，防止火勢蔓延到民宅，現場共燃燒1輛農耕機、5輛汽車及6輛機車，燃燒面積約28平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

台中市東勢區一處鐵皮倉庫今天凌晨發生火警，火勢猛烈，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供
台中市東勢區一處鐵皮倉庫今天凌晨發生火警，火勢猛烈，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供

台中市東勢區一處鐵皮倉庫今天凌晨發生火警，火勢猛烈，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供
台中市東勢區一處鐵皮倉庫今天凌晨發生火警，火勢猛烈，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供

台中市東勢區一處鐵皮倉庫今天凌晨發生火警，火勢猛烈，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供
台中市東勢區一處鐵皮倉庫今天凌晨發生火警，火勢猛烈，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供

消防人員

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