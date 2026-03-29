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影／屏東深夜驚傳住宅火警 1家四口救出預防性就醫

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局28日深夜11時許接獲報案，屏東市昆明街發生住宅火警，現場救出郭男夫妻一家4人，其中兩名男童3歲、6歲男童，意識清醒無外傷，預防性送醫。

屏東縣消防局獲報28日深夜11時16分，接獲屏東市昆明街住宅火警，為3層樓透天建築，出動屏東、屏二、麟洛分隊、特搜大隊及第一大隊，共11車24人前往，第一大隊副大隊長楊景雄帶隊指揮。

消防人員在深夜11時26分抵達現場後入室搶救，深夜11時37分火勢熄滅，救出一家四口41歲郭男與其37歲的妻子、3歲與6歲男童，4人當時在透天厝三樓後方，意識清楚，無外傷，4人救出後預防性就醫，送到屏東醫院。

現場起火位置在1樓，詳細起火原因、現場燃燒面積等，待消防局火調科調查。

屏東縣消防局28日深夜11時許接獲報案，屏東市昆明街住宅火警，現場救出郭男夫妻一家4人，其中兩名男童3歲、6歲男童，意識清醒無外傷，預防性送醫。圖／讀者提供
屏東縣消防局28日深夜11時許接獲報案，屏東市昆明街住宅火警，現場救出郭男夫妻一家4人，其中兩名男童3歲、6歲男童，意識清醒無外傷，預防性送醫。圖／讀者提供

屏東 消防人員

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