影／屏東深夜驚傳住宅火警 1家四口救出預防性就醫

台鐵今（28）日18時28分於員林站內二股道，一旅客侵入路線致遭3267次區間車撞及，台鐵表示，已立即通知鐵路警察及119至現場處理，3267次旅客換乘2023次，員林站目前下行列車以1股行車，上行列車以4股行車，3267次員林=嘉義間停駛，由嘉義另備編組特開，本案後續由鐵路警察持續處理中。

2026-03-28 19:23