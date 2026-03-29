嘉義市玉山路連棟平房凌晨竄火 消防局出動19車49人趕往馳援

嘉義市玉山路812號等3戶民宅今天凌晨傳火警，市消防局獲報派遣19車49人趕往馳援，現場冒出大量濃煙，消防救災人員迅速疏散6人，並將2名輕微燒燙傷女性送醫。火勢於凌晨3時29分撲滅，火警發生原因持續調查中。

嘉義市消防局表示，今天凌晨2時07分接獲報案，火警地點位於玉山路812號附近的連棟建築，包含鐵皮、磚木造及木造結構。獲報後，德安、第一、湖內及第二分隊等單位先後抵達現場。救災人員到場時發現建物已有火煙竄出，立即布水線搶救。

救災人員及時疏散6人，有2名民眾輕度燒燙傷，火勢於2時53分控制、3時29分完全熄滅。

受傷的2名女性分別為93歲與70歲，意識清楚。經初步評估，兩人的燒燙傷面積約1%至2%，由東區救護車進行預防性送醫。火災現場無人受困，詳細起火原因仍待進一步調查。

嘉義市區凌晨暗夜惡火波及玉山路3戶民宅，消防人員拉水線控制火勢。圖／嘉義市消防局提供