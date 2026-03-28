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影／曳引車漏油釀連環摔 桃園龜山3騎士1行人受傷險象環生

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市龜山區山鶯路今天下午接連發生多起機車打滑、騎士慘摔意外，還有年近八旬呂翁遭摔車騎士波及受傷，龜山警分局交通分隊據報，到場發現沿路滿是油汙，立刻調閱監視器，找到漏油曳引車要他停路邊等修理，同時連絡清潔隊到場清理，肇事責任待釐清。

龜山分局說明，38歲林姓男子今天下午2時48分，駕駛綠色大型營貨曳引車由山鶯路一路往桃園方向行駛，卻未發現油箱破裂不斷地漏油，從山鶯、中興路起，一路延伸至建國東路、民安街及萬壽路口，路面殘留大片柴油油漬長達850公尺，因此山鶯路沿線多個路口陸續傳出打滑摔車事故。

目擊民眾指出，機車行經該路段時，不知為何突然失控滑倒，也有人當場翻車倒地，現場相當混亂，連要徒步過馬路的八旬翁，見機車騎士就在眼前失控摔車，讓老人家想躲也躲不掉，因此當場被撞倒送醫；經警方紀錄，共有27歲張男、38歲游男及23歲林男3名機車騎士接連打滑摔車，並波及80歲行人呂翁等4人受傷送醫。

龜山分局表示，大林派出所員警據報火速趕到現場，除了實施交通管制與車流疏導外，為避免事故再次發生，同步通知清潔隊緊急到場鋪砂清除油汙；交通分隊也調閱監視器，鎖定肇事曳引車，隨即通知林姓駕駛將車輛停靠路旁等待維修及拖吊。

龜山分局說，肇事林男及受傷3名機車騎士經酒測值均為0，初步研判是曳引車機件故障釀禍，全案將依道路交通管理處罰條例第30條開罰，最高可處新台幣1萬8000元罰鍰；若因而致人受傷，另將吊扣駕照1年，並不排除涉及公共危險罪嫌。

警方呼籲，駕駛人應落實車輛定期檢查與保養，特別是大型車輛油路與機件安全，一旦發生故障，應立即停車處置，避免釀成重大交通事故，危及其他用路人安全。

38歲林男今午駕駛營貨曳引車行經桃園龜山山鶯路往桃園方向時，不知油箱破裂、車身左側沿路漏油，長達800公尺多個路口在他經過後，陸續發生多起打滑、慘摔事故，其中3名騎士1名遭波及八旬翁送醫救治，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／攝影
38歲林男今午駕駛營貨曳引車行經桃園龜山山鶯路往桃園方向時，不知油箱破裂、車身左側沿路漏油，長達800公尺多個路口在他經過後，陸續發生多起打滑、慘摔事故，其中3名騎士1名遭波及八旬翁送醫救治，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／攝影

龜山分局大林所員警到場除了進行管制、疏導交通外，也通知清潔隊到場鋪砂吸油，清理路面。記者陳恩惠／攝影
龜山分局大林所員警到場除了進行管制、疏導交通外，也通知清潔隊到場鋪砂吸油，清理路面。記者陳恩惠／攝影

龜山分局大林所員警到場除了進行管制、疏導交通外，也通知清潔隊到場鋪砂吸油，清理路面。記者陳恩惠／攝影
龜山分局大林所員警到場除了進行管制、疏導交通外，也通知清潔隊到場鋪砂吸油，清理路面。記者陳恩惠／攝影

38歲林男今午駕駛營貨曳引車行經桃園龜山山鶯路往桃園方向時，不知油箱破裂、車身左側沿路漏油，長達800公尺多個路口在他經過後，陸續發生多起打滑、慘摔事故，其中3名騎士1名遭波及八旬翁送醫救治，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／攝影
38歲林男今午駕駛營貨曳引車行經桃園龜山山鶯路往桃園方向時，不知油箱破裂、車身左側沿路漏油，長達800公尺多個路口在他經過後，陸續發生多起打滑、慘摔事故，其中3名騎士1名遭波及八旬翁送醫救治，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／攝影

交通事故 交通管制 曳引車

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