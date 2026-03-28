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她喊上完廁所沒紙擦…高雄男深夜闖女廁疑偷衛生紙 到案狡辯理由曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子昨晨至高雄中都濕地公園女廁，被如廁女子發現通知友人，揪出黃男鬼祟行為，袋裡還有一堆衛生紙，當事人將過程PO網，怒罵黃行徑害她沒衛生紙用；黃經警方通知到案，辯因燈光昏暗誤入女廁，警方檢測女廁未被裝針孔，讓黃男離去。

網路社群Threads有網友貼文指，遇到公廁衛生紙小偷，在女廁鬼鬼祟祟的抓出來鞭，害我「棒賽」（上大號）都沒衛生紙。原PO附上影片只見一名中年男躲在女廁最後一間，鬼祟行為被女子及其友人揪出。

男子當時指稱要上廁所，被眾人質疑為何走進女廁，男廁就在旁邊，男子口中碎念走出時，被發現手中所持袋子裝了一些衛生紙。

轄區三民一警分局指出，事發在三民區中都濕地公園的昨晚凌晨零時27分許，警方當時未接獲報案，後和原PO連繫後，進一步查出當時出現在女廁的是一名55歲黃姓男子。

黃男到案自稱，當時因天色昏暗、視線不佳，內急來不及辨識時男廁還是女廁，才誤入女廁。警方隨後配合公園管理處檢視現場，未發現有裝設針孔或偷拍等情事。後續如查明涉有任何違法行為，將依法究辦。

高雄民眾發現陌生男子深夜鬼祟進入女廁，警方白天到場檢視，未發現女廁被安裝針孔。記者石秀華／翻攝
高雄民眾發現陌生男子深夜鬼祟進入女廁，警方白天到場檢視，未發現女廁被安裝針孔。記者石秀華／翻攝

高雄民眾發現陌生男子深夜鬼祟進入女廁，警方白天到場檢視，未發現女廁被安裝針孔。記者石秀華／翻攝
高雄民眾發現陌生男子深夜鬼祟進入女廁，警方白天到場檢視，未發現女廁被安裝針孔。記者石秀華／翻攝

高雄民眾發現陌生男子深夜鬼祟進入女廁，警方白天到場檢視，未發現女廁被安裝針孔。記者石秀華／翻攝
高雄民眾發現陌生男子深夜鬼祟進入女廁，警方白天到場檢視，未發現女廁被安裝針孔。記者石秀華／翻攝

公園 高雄 女廁 衛生紙

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