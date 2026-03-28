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澎湖馬公港區民眾落海命危 警消岸巡救援送醫
澎湖馬公商港區今天傍晚發生民眾落海意外，雖然警消與岸巡搶救上岸，但落海民眾呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，緊急就近送往澎湖醫院急救。
澎湖縣消防局下午4時47分接獲民眾報案指稱，馬公市臨海路與中山路口海域有人落海，請求派遣人車前往搶救。
消防局立即出動第一大隊及馬公分隊共計4車1艇12人前往救援，由副大隊長朱偉靖指揮搶救；馬公及龍門港務消防分隊也出動3車5人前往配合救援。
勤務人員到達現場，發現落海民眾已沉入水中，現場指揮3位潛水人員進行水下搜救作業，並操作無人機升空進行海面搜尋。
消防局潛水人員下水搜索，於5時30分尋獲落海的58歲陳姓民眾，經拖帶上岸後，已呈OHCA狀態，立即由馬公港務消防分隊送往衛生福利部澎湖醫院急救。
有關民眾落海詳細原因，由警察及岸巡單位進行後續調查。
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