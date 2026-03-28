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影／三重2機車輕微擦撞竟一路吵不停 女騎士控遭惡意追撞肇逃
新北市1名女子日前在三重區騎機車與他人擦撞引發爭執，指控對方惡意連續追撞、肇事逃逸，憤而提告恐嚇、毀損、公然侮辱，上網徵求目擊者或行車記錄影像。警方已通知對造到案說明，開罰交通違規、案件函送地檢署。
32歲女子指稱20日上午8時許騎機車在三重區環河南路、成功路口，與29歲男子的機車發生輕微擦撞，雙方都沒停車繼續行駛，但邊騎邊吵架。她說後來覺得有理說不清打算騎走，被故意由後方連續衝撞3、4次，於是停車揚言報警，男子反嗆「報啊！」卻溜走。
警方獲報趕抵只剩女騎士在場，按交通事故處理流程繪測記錄採證，後續受理提告恐嚇、毀損、公然侮辱，調閱監視器查出男騎士身分，依違反道路交通管理處罰條例第62條第1項舉發肇事逃逸，可處1千元以上3千元以下罰鍰並吊扣駕照1至3個月。
男騎士昨晚已到案說明，供稱當時以為是女騎士先撞到他，但因尖峰時段路口車流量太大，所以第一時間雙方沒有停車報案。警詢後案件函送新北地檢署偵辦。
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