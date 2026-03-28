路人嚇壞…高雄男校園持劍狂追婦人 警街頭制伏強制就醫

高雄市小港區1名男子今天上午手持1把劍在國小校園，追逐1名婦人，旁人發現，趕緊報警查辦。警方找到人立即壓制他，發覺他有情緒問題。警方表示，男子未傷害其他人，婦人也未提告，已將他強制送醫。

據了解，今天上午11時許，30多歲的楊姓男子拿著1把劍，在小港區二苓國小的籃球場，追逐1名李姓婦人，由於在校園，旁人擔心他拿劍可能威脅小孩安全，立即報警。

小港警分局漢民派出所員警據報，立即趕赴二苓國小，得知楊男已經離開學校，趕緊在附近找人，才在小港區立群路發現楊男拿劍走在路上，馬上衝上前制伏他，奪下他手上的劍，才發覺是1把未開刃的劍。

楊男的父母也到場，員警得悉楊男有情緒上的問題，都待在家中，今天不知何故，竟拿出家裡的劍出門，父母也到處找人。警方制伏楊男，找救護車將他強制送醫。警方表示，幸無人受到傷害。

警方在街頭制伏持劍追人的楊姓男子。記者林保光／翻攝