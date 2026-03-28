非法販油遭查扣？澎湖「大進滿8號」漁船停泊漳州港 海巡署回應

國道1號五楊高架桃園路段今天中午12時多發生遊覽車火燒車事故，車上24名乘客連同駕駛共25人都及時逃生。據了解，車上24人旅行團今天剛在基隆港結束郵輪之旅，搭遊覽車準備往南回家，未料途中發現有煙從後方引擎竄出，駕駛連忙停靠路肩疏散人員，旅客紛紛逃出車外後，遊覽車隨即陷入火海，所幸大家都已逃出，無人受困。

2026-03-28 15:56