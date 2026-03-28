高雄男連偷魚塭電纜 公墓旁焚燒贓物遭壓制

高雄湖內警方接連獲報有魚塭電纜失竊，警方循線鎖定林姓慣竊，昨天凌晨在台南市南區一處公墓區發現林男正在焚燒電纜，警方埋伏逮人後依竊盜罪送辦，並建請檢方聲押。

警方調查，有竊盜前科的48歲林男近期接連偷竊湖內區魚塭電纜變賣，造成養殖設備停擺。警方先後接到8處魚塭業者報案，循線追查鎖定林男涉案，並加強魚塭周邊巡邏。

高雄市政府警察局湖內分局今天向中央社記者表示，湖內派出所林姓所長掌握關鍵情資，鎖定竊嫌出沒於台南市南區灣裡一帶。昨天凌晨0時許前往查緝，沿途發現空氣中瀰漫刺鼻塑膠燒焦味，並發現遠處有燃燒的火光，來源位於一處公墓內，持續深入墓區搜索。

所長進入墓區後，發現林男正於墓塚間焚燒電纜線，隨即通報台南市第六分局灣裡派出所及湖內分局茄萣分駐所支援，迅速部署警力，形成前後包抄之勢，全面封鎖出入口，展開圍捕行動。

員警靠近林男時，林男正坐在燃燒火焰旁，專注滑手機觀看短影音，未發覺警方已逼近，一抬頭見警即遭當場壓制。警方同時撲滅燃燒火勢，全案依竊盜罪及持有贓物罪移送橋頭地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押，以防止再犯。

至於林男為何要焚燒偷來的電纜，他則供稱是要把電纜外層塑膠燒掉，留下裡頭的銅線較好變賣。