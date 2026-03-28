讀書讀到發生火災…屏東總圖3樓充電站突起火 館方疏散人潮

屏東縣立圖書館總館走最美森林圖書館之稱，今下午3時驚傳火警，總圖3樓提供給民眾手機充電的充電站突冒煙，館方人員趕緊滅火、報案，並疏散3樓民民眾，有網友在社群發文，「讀書讀到發生火災」。消防局獲報到場後，館方人員已撲滅火勢，查看無復燃情況。總圖已恢復運作。

屏東縣府文化處表示，今28日下午3時6分，圖書館總館3樓提供給民眾手機充電的充電站，突冒煙起火，當下充電站中有一隻手機正在充電，館方人員發現後趕緊撲滅火勢，疏散3樓人群與報案。

消防局接獲報案，出動屏東分隊4車10人，現場火勢已被館方人員撲滅，無人受傷，現場查看充電站無復燃情形。

文化處表示，總圖在下午3時22分將3樓民眾全部疏散到1樓，總圖已恢復正常運營。

屏東縣立圖書館總館共有5層樓，3樓主要是青少年圖書為主，陳設包括視聽區、大階梯區、漫畫、戶外閱讀區、上網區、充電站與尿布台。

屏東總圖3樓的充電站，今天下午驚傳火警，火災發生時，充電中有一隻手機正在充電中。圖／讀者提供