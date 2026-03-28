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新莊女站路中央敞臂攔車「大吼、狂拍打引擎蓋」 情緒失控強制送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

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救護車示意圖。圖／AI生成

新北市新莊副都心高級住宅大樓林立，今天上午出現1名穿著清涼長髮刺青辣妹疑因酒醉在馬路中央攔車，後來返回住家樓下仍情緒失控大聲哭鬧，員警趕赴查看，發現她自殘受傷手腕流血，趕緊通報相關單位安排強制就醫

民眾今天上午9時許開車在昌平公園附近，遠遠看見前方有1名女子張開雙臂擋在路中央，突然又蜷縮蹲下。他沒停車或調頭，緩緩向前趨近，結果女子倏然起身放聲嘶吼向前衝，披頭散髮露出肩臂大片刺青，表情猙獰雙手用力拍打引擎蓋。汽車連忙倒退，見女子走向旁邊，才又起步向前駛離現場，沒有報案。

稍後這名20歲女子返回住處社區在1樓持續哭鬧，她的母親接獲通知到場安撫，女子情緒反而更加激動。因距離新莊警分局昌平派出所很近，員警聽見女子喊叫趕赴查看，發現她自殘受傷流血，連忙制止並通報救護車。後續聯繫衛生單位評估狀況，安排由母親陪同強制就醫。

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強制就醫 救護車

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