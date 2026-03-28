才結束郵輪之旅…24人旅行團回程搭遊覽車 國道「火燒車」乘客急逃生

國道1號五楊高架桃園路段今天中午12時多發生遊覽車火燒車事故，車上24名乘客連同駕駛共25人都及時逃生。據了解，車上24人旅行團今天剛在基隆港結束郵輪之旅，搭遊覽車準備往南回家，未料途中發現有煙從後方引擎竄出，駕駛連忙停靠路肩疏散人員，旅客紛紛逃出車外後，遊覽車隨即陷入火海，所幸大家都已逃出，無人受困。

國道警方指出，該輛遊覽車是從基隆旅遊完，往南行駛要回高雄。據了解，車上除了林姓駕駛外，乘客為1名領隊、23名旅客，一行人今天剛結束郵輪之旅，從基隆港搭遊覽車要回到南部，遊覽車預計一路從嘉義、台南、高雄等地讓旅客下車、返家。

未料，遊覽車從基隆出發行經國道1號五楊高架桃園路段時，驚傳火燒車事故，不少用路人路過拍下火燒車畫面，可見一輛停靠路肩的遊覽車，從後方竄出熊熊火光與濃烈黑煙，火勢隨即全面燃燒，車上乘客則集中在遊覽車前約1、200公尺處等待救援。

桃園市消防局、國道公路局第一警察大隊中午獲報後都迅速趕抵現場，消防撲滅火勢後清點人數，確認47歲林姓駕駛與車上24名乘客都全部逃出，過程中林姓駕駛眼睛遭濃煙燻傷未送醫、2名乘客因下車時不慎跌倒手部及臉部擦挫傷，檢傷後都無大礙。

2名乘客1人拒絕送醫，1名60多歲的鄭姓女子因為倉皇逃生，不慎在逃出車外過程中摔倒，表示頭部、腰部疼痛且四肢無力，由消防人員預防性送醫送往衛福部桃園醫院。

遊覽車因大火竄燒，車身多處燒得焦黑，車上乘客才剛結束郵輪之旅，搭遊覽車準備回家竟遇到火燒車事故，仍心有餘悸。領隊也向消防人員還原火燒車經過，表示發生火燒車前，因為大家才剛從基隆出發沒多久，幾乎都還沒有休息，但突然聞到有陣陣臭味，才發現不斷有煙從後方引擎室冒出來，駕駛連忙停靠路肩疏散乘客。

國道警方指出，此為單純火燒車，不需製作筆錄，因此在火燒車事故處理完畢、排除狀況後，後續交由遊覽車公司自行派員接駁。

國道1號五楊高架桃園路段今天中午12時多發生遊覽車火燒車事故，車上24名乘客連同駕駛共25人都及時逃生。據了解，車上24人旅行團今天剛在基隆港結束郵輪之旅，搭遊覽車準備往南回家，未料發生火燒車驚魂。記者張裕珍／翻攝